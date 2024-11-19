Кто будет поддерживать Украину, если США сократят помощь: в Польше дали обнадеживающий ответ

Крупнейшие страны ЕС возьмут на себя "бремя" военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД крупнейших европейских стран во вторник, 19 ноября, заявил, что Европа готова помогать Украине оружием и финансами, если Соединенные Штаты при новом президенте сократят поддержку Киева.

Об этом пишет Wprost.

Сикорский сообщил, что министры согласились взять на себя большие обязательства по европейской безопасности. В частности, договорились более сбалансированно распределить оборонные расходы в НАТО, а также вместе с новой верховной представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас рассмотреть, каким образом Европа может усилить помощь Украине.

"Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя груз военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", — сказал Сикорский.

В то же время он добавил, что во время встречи министры поддержали продление и ужесточение санкций против РФ. По словам Сикорского, санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины и не возместит расходы на восстановление.

Напомним, Сикорский признал, что "навязывание Украине мирных решений, противоречащих ее интересам или не имеющих общественного признания, негативно повлияет на стабильность в стране".

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