"Кто будет воевать?": российский депутат выдал очередной бред (видео)

Так, депутату Госдумы РФ Алексею Журавлеву не нравятся ценности молодого поколения. Он заявил, что сначала должна быть страна, а не собственная жизнь.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Депутат Госдумы РФ выдал очередной бред

"А если завтра великая война? А если завтра в поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось. У нас какая-то главная ценность? Жизнь – главная ценность!" А меня с детства воспитывали: у меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь", – издал депутат.

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