Кто действительно вел переговоры с Пригожиным и что ему пообещали за отмену наступления на Москву — СМИ

Переговоры с главарем наемников ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, в результате которых он отказался продолжать свой марш на Москву, якобы вел российский политик и военачальник Алексей Дюмин, близкий соратник президента Путина, бывший заместитель министра обороны и действующий губернатор Тульской области.

Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

В обмен на ультиматум отказаться от идеи идти на Москву Дюмин пообещал гарантии безопасности ЧВК "Вагнер", а также "решить вопросы" Шойгу и Герасимова, которыми был очень недоволен Пригожин из-за постоянных военных поражений оккупантов на войне против Украины.

"На кого их заменят и за какое время – вопросы для обсуждения", — сообщают информированные источники.

В курилках силовиков ходит слух, что Шойгу якобы задержала Федеральная служба охраны, но никто из источников не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Источники издания также сообщают, что Алексей Дюмин выезжал на встречу с Пригожиным в полной экипировке, надев бронежилет.

Первым шагом Кремля, повлиявшим на решение Пригожина прекратить свой марш на Москву, стала отмена Генпрокуратурой РФ уголовного дела в отношении главаря "вагнеровцев". Там неожиданно увидели нарушения при процедуре принятия этого решения.

Кто такой Алексей Дюмин

50-летний Алексей Дюмин имеет воинское звание генерал-полковника. В 2014 году он был назначен заместителем начальника ГРУ, командующим Силами спецопераций РФ, сыгравшими одну из ключевых ролей во время оккупации Крыма. По информации СМИ, Дюмин разработал и провел операцию экстренной эвакуации Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года.

Алексея Дюмина иногда называют в тройке вероятных преемников Путина на посту президента России.

Напомним, вечером 24 февраля в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

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