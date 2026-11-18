Встреча Трампа и Си Цзиньпина: эксперт заметил необычный жест президента США / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал необычное для себя поведение во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Эксперт по языку тела обратил внимание на то, как американский президент подавал руку другим участникам встречи. Этот жест может свидетельствовать об определенной уступчивости и уважении.

Об этом пишет издание UNILAD.

Реклама

Шон Джонс, эксперт по языку тела из Барселоны, высказал свое мнение по поводу встречи, выделив одну ее деталь для особого внимания. Он указал на то, как Трамп протянул руку Путину ладонью вверх, что, по словам Джонса, «очень необычно для Дональда Трампа».

Реклама

По словам эксперта, рукопожатие ладонью вверх считается «чуть-чуть покорным» языком тела, поскольку ладони вверх сигнализируют о том, что человек не желает вреда и не носит оружия.

Он сказал, что Трамп произвел впечатление «намного более уважительного» с Путиным, чем ожидалось.

© Associated Press

Рукопожатие из Си было совсем другой историей.

Джонс описал это как достаточно типичное рукопожатие Трампа, с рукой на спине. Он сказал, что в нем была «немного игра доминирования», но некоторые его части были теплыми и гостеприимными, «немного братских объятий».

Реклама

Он согласился, что приём в Китае был необычным, отметив, что Си максимально сократил дистанцию.

«Близкая дистанция может быть признаком уважения и близости, и здесь я понимаю это как уважение: я встречаю вас, как только вы ступите на китайскую территорию и поздравляю вас», — сказал он.

Джонс отметил, что Трамп сделал то же самое на ужине в Вашингтоне, оставив место на ковре, где он должен был стоять, чтобы встретиться с Си прямо из своего автомобиля. Все встречи подобного рода тщательно спланированы, и их планируют как делегаты Трампа, так и Си Цзиньпина.

«Что нельзя спланировать, так это то, как люди реагируют», — сказал эксперт, указывая на толпу, шум и атмосферу как на моменты, когда появляются жесты.

Реклама

Забегая вперед, Джонс сказал, что Си четко дал понять, что хочет сблизиться с Соединенными Штатами.

Встреча с Трампом в тот же миг, как его нога коснулась асфальта, не заставляя его идти дальше, чем нужно, — это «жест сам по себе».

Джонс также обратил внимание на поведение обоих лидеров при исполнении национальных гимнов. Трамп все это время хранил военное приветствие. Си Цзиньпинь немного отклонился влево, словно пытаясь не попадать в кадр в момент, когда внимание было приковано к американскому президенту.

© Getty Images

Эксперт предположил, что это могло быть проявлением уважения к Трампу, хотя не исключил, что китайский лидер мог совершить такое движение безотчетно.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о встречах Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае.

Новости партнеров

Новости партнеров