Кто и как атаковал военный аэродром "Сольцы" в РФ, который расположенный в 600 км от Украины

В результате атаки по военному аэродрому повреждены два бомбардировщика, сообщали ранее в СМИ.

Павел Кащук, имеющий опыт работы с беспилотной авиацией, считает, что российский аэродром "Сольцы" был атакован беспилотником, который запускался с территории РФ.

Об этом Кащук рассказал в эфире Radio NV.

"Россияне сами дали некоторые детали, которые звучат вполне правдоподобно. Речь идет о небольшой дрон коптерного типа, который что-то сбросил или взорвался непосредственно сам. О чем нам это говорит? О том, что он точно не пролетел 650 километров", — сказал он.

По его мнению, в атаке по военному аэродрому помогла агентурная сеть.

"На 99% речь идет об агентурной сети — о человеке, которого чем-то оскорбила власть, или можем фантазировать бесконечно… То есть речь идет о каком-то храбреце. Подобная вещь комментировалась так же и в Беларуси с самолетом А-50. Такой вариант хитрого подхода Почему нет?", — считает он.

Напомним, в Сети появились фото взрыва самолета на российском военном аэродроме "Сольцы".

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