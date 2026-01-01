- Дата публикации
Кто и как в мире встречал Новый год — фото
Первыми 2026 год встретили в Океании и Азии, где празднования сопровождаются пиротехническими шоу и традиционными обрядами.
Первым новый год встретил остров Киритимати — часть тихоокеанского государства Кирибати, расположенного к югу от Гавайев и северо-восточнее Австралии.
Фейерверки — самая популярная новогодняя традиция. С наступлением севера грандиозные шоу проходят по всему миру — от гавани Сиднея до пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Как это было — смотрите фото
Украина уже четвертый год встретила Новый год во время вторжения России. Как и в прошлые разы, на праздник Россия атаковала «Шахедами». В Луцке, Одессе и Ковеле есть разрушение энергетики, исчез свет.