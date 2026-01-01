ТСН в социальных сетях

Кто и как в мире встречал Новый год — фото

Первыми 2026 год встретили в Океании и Азии, где празднования сопровождаются пиротехническими шоу и традиционными обрядами.

Новый год в Лондоне

Новый год в Лондоне / © Associated Press

Первым новый год встретил остров Киритимати — часть тихоокеанского государства Кирибати, расположенного к югу от Гавайев и северо-восточнее Австралии.

Фейерверки — самая популярная новогодняя традиция. С наступлением севера грандиозные шоу проходят по всему миру — от гавани Сиднея до пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Как это было — смотрите фото

Техас / © Associated Press

Техас / © Associated Press

Индия / © Associated Press

Индия / © Associated Press

Вашингтон / © Associated Press

Вашингтон / © Associated Press

Лондон / © Associated Press

Лондон / © Associated Press

Париж / © Associated Press

Париж / © Associated Press

Бразилия / © Associated Press

Бразилия / © Associated Press

Болгария / © Associated Press

Болгария / © Associated Press

Нигерия / © Associated Press

Нигерия / © Associated Press

Польша / © Associated Press

Польша / © Associated Press

Северная Корея / © Associated Press

Северная Корея / © Associated Press

Египет / © Associated Press

Египет / © Associated Press

Украина уже четвертый год встретила Новый год во время вторжения России. Как и в прошлые разы, на праздник Россия атаковала «Шахедами». В Луцке, Одессе и Ковеле есть разрушение энергетики, исчез свет.

