Кто играет первую скрипку в ШОС: эксперт рассказал о взаимоотношениях КНР, Турции и России

Главную скрипку во время заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде играл Пекин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

"То, как ему было поставлено место — он же приехал в Узбекистан, а не в какую-то Америку или Китай, где могут по-восточному унизить. ШОС — такая организация, где меняются приоритеты. Вот именно с саммита ШОС будет отчет того, как в России происходит эрозия ее роли гегемонии на региональном пространстве бывшего СССР. Главную скрипку там играл Пекин и Эрдоган", — сказал Фейгин.

Эрдоган, по его словам, не вовлечен в ШОС, он хочет вступить в ШОС, а вел себя как хозяин.

"Через 21 год назад, когда создавался ШОС, сейчас уже Москвы не видно. Сейчас все замкнуто на Китае, который в экономическом и геополитическом выше Москвы. Что касается ряда региональных проблем, геополитического масштаба, Москва уже эту роль не играет вообще", — добавил эксперт .

Напомним, премьер Индии публично поссорил Путина за вторжение в Украину.

Также канцлер Германии Олаф Шольц, который время от времени звонит по телефону российскому президенту Владимиру Путину, рассказал об определенных сдвигах в риторике "фюрера".

Читайте также: