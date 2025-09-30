Российский газ / © Associated Press

Четыре ключевых страны Евросоюза — Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды — потратили на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) значительно больше, чем предоставили двустороннюю помощь Украине за тот же период.

Об этом сообщили в Greenpeace.

С 2022 по июнь 2025 эти страны заплатили России за газ 34,3 миллиарда евро. Для сравнения, их двусторонняя поддержка Украины составила всего 21,2 миллиарда евро. Этот финансовый дисбаланс демонстрирует противоречивость европейской политики, поскольку импорт газа обеспечивает Кремлю миллиардные налоговые поступления.

В частности, российский проект Yamal LNG получил $40 миллиардов дохода в 2022-2024 годах. Из которых примерно $9,5 миллиарда пошли в российский государственный бюджет как налог на прибыль. Европейские энергетические гиганты, такие как TotalEnergies (Франция), SEFE (Германия) и Naturgy (Испания) имеют долгосрочные контракты с этим проектом и значительно способствовали этим доходам.

Крупнейшим импортным хабом российского СПГ в ЕС является терминал Зебрюгге в Бельгии, в первой половине 2025 года импортировавший 3,3 миллиарда кубометров газа. В общей сложности восемь стран ЕС — Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания — продолжают покупать российский газ.

Напомним, Соединенные Штаты Америки получили от европейских стран обещание, что к концу 2026 года они полностью прекратят покупку газа, нефти и нефтепродуктов из России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что президент США Дональд Трамп не обращался в Венгрию с требованием прекратить закупку российской нефти.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Турцию ограничить импорт энергоносителей из России. Продажа Вашингтоном истребителей-невидимок союзнику из НАТО зависит от поддержки со стороны Анкары американских целей.