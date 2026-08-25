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Кто из украинцев больше не сможет получить временную защиту: новые правила в ЕС
Штамп о выезде, документы из электронных сервисов и заверенный перевод: ЕС ввел дополнительные требования для части украинцев. Новые правила касаются тех, кто только начинает оформлять временную защиту.
Европейская комиссия опубликовала разъяснение к Имплементационному решению Совета ЕС 2026/1912, которое вводит дополнительные требования для украинцев, впервые оформляющих временную защиту в Евросоюзе. Теперь новоприбывшим беженцам необходимо документально подтверждать законность выезда из Украины и соблюдение воинских обязанностей.
Об этом говорится в имплементационном решении Совета ЕС.
Временная защита для украинцев: кому ее теперь не будут выдавать и какие будут проверки
Главным критерием для получения защиты стало официальное прохождение пограничного контроля при выезде из Украины. Для граничащих с Украиной государств ЕС действует презумпция легальности: если украинские пограничники позволили человеку покинуть территорию государства, это считается достаточным доказательством соблюдения правил.
«Когда гражданин обращается на внешней границе Союза, то он должен рассматриваться как лицо, отвечающее критериям права в соответствии с Решением Совета 2026/1912 и, следовательно, должен иметь возможность получить статус временной защиты, при условии, что соответствующее лицо подпадает под сферу действия статуса», — говорится в документе.
Для других стран ЕС подтверждением законного пересечения также служит официальный пункт пропуска. Путешественникам советуют обязательно просить у пограничников штамп о выезде в паспорте, проставленный не позднее 90 дней до подачи заявки.
В случае отсутствия отметки или возникновения сомнений европейские органы потребуют бумажные или электронные документы — в частности, выписку из приложения «Резерв+», подтверждающее выполнение или освобождение от воинских обязанностей.
При этом справку нужно подавать с заверенным переводом на английский или другой язык, который можно заранее оформить в Украине или через консульства за границей.
Нововведения касаются исключительно тех украинцев, которые обращаются за защитой после вступления решения Совета ЕС в силу. Те, кто уже оформил статус или потерял его раньше, проходят процедуру по другим условиям.
В то же время новые правила не распространяются и на лиц, которые подали заявку, но еще ждут решения. Хотя формально новые критерии распространяются на всех взрослых, в МИДе уверяют, что массовых требований по предъявлению «Резерв+» к женщинам нет, но военнообязанные украинки в отдельных случаях также могут столкнуться с необходимостью подтвердить свой статус.
Сейчас проверки по новым правилам продолжаются по всей территории Европейского Союза.
Кого могут депортировать из ЕС
Напомним, что, несмотря на продолжение временной защиты для украинцев в ЕС до марта 2028 года, этот статус не гарантирует права на пребывание при любых обстоятельствах.
Депортация угрожает лицам, которые незаконно пересекли границу Шенгенской зоны, совершили уголовные правонарушения или представляют угрозу безопасности, а также тем, кто использовал поддельные документы или предоставил ложные сведения.
Принудительное выдворение из ЕС необязательно осуществляется непосредственно в Украину — нарушителя могут вернуть в третью страну. Кроме того, в таких случаях обычно устанавливается запрет на въезд в ЕС, информацию о котором вносят в Шенгенскую информационную систему (SIS). Конкретные процедуры и основания определяются законодательством каждой страны пребывания.