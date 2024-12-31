Кто может смягчить сердце Трампа по отношению к Европе: The Guardian назвали имя этого политика

Преимущество премьер-министра Польши состоит в том, что его уважают с обеих сторон Атлантики.

Премьер-министр Польши Дональд Туск может быть тем европейским политиком, который убедит новоизбранного президента США Дональда Трампа в том, что более тесное европейское оборонное сотрудничество может укрепить НАТО без ущерба интересам США.

Об этом сообщает старший научный сотрудник Центра европейской политики Пол Тейлор в колонке The Guardian.

"В то время как Франция и Германия страдают от политических кризисов, а Британия отстранена в результате Brexit, премьер-министр Польши Дональд Туск может быть последним национальным государственным деятелем, который сможет сформулировать ответ Европы на неизбежное возвращение Дональда Трампа в Белый дом", – пишет Тейлор.

Аналитик отмечает, что Европа, которая испытывает экономические, дипломатические и политические угрозы со всех сторон, плохо подготовлена к новой главе, в которой Владимир Путин пытается использовать свое военное преимущество в Украине, прежде чем Трамп попытается навязать мирное соглашение, которое может навредить интересам. украинцев и европейцев.

"Трамп, который говорил о том, что позволит России делать "все, что угодно" со странами НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, также угрожает ввести огромные тарифы против своих ближайших союзников, что может расколоть Европу и спровоцировать разрушительную трансатлантическую торговую войну", – напоминает Пол Тейлор.

Дональд Туск является опытным политиком, который в свое время председательствовал на саммитах ЕС, победил правых популистов в Польше и поддерживает хорошие отношения с США, Великобританией, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В первой половине 2025 года Польша перенимает председательство в ЕС от Венгрии, что даст ей шанс сформировать повестку дня в эти решающие месяцы. "Трамп может ненавидеть Брюссель, но ему нравится Польша, где его тепло встретили во время его первого президентства", – считает Пол Тейлор.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан соревнуются за то, чтобы стать главным партнером Трампа в Европе, но ни один из них не может построить европейский консенсус, как польский лидер", – пишет Тейлор.

"Если кто-то может согреть его (Дональда Трампа – ред.) сердце в Европу, то это Туск", – сказал неназванный бывший чиновник США, работавший в предыдущей администрации Трампа. Проамериканский польский лидер имеет хорошие позиции, чтобы убедить националиста-республиканца, что более тесное европейское оборонное сотрудничество может укрепить НАТО без ущерба интересам США.

Аналитик обращает внимание на то, что после парламентских выборов Польша вернула себе роль политического игрока в Евросоюзе.

Дональд Туск весь год предупреждал, что Европа должна быть готова к надвигающейся войне. Предвидя победу Трампа, он сказал, что европейцам придется полагаться на собственные возможности, заявив, что "эра геополитического аутсорсинга закончилась".

"По историческим причинам поляки остро ощущают опасность российской гегемонии и решимость предупредить остальную Европу о необходимости усиления обороны и экономической безопасности. Накануне председательства в ЕС Туск использовал свои полномочия на созыв, чтобы объединить различные коалиции, чтобы попытаться достичь этих целей", — говорит Тейлор.

Ученый обращает внимание, что Туск пытается играть заметную роль в европейском лидерстве, что также укрепляет его доминирование в Польше.

В то же время, внутренняя политика может ограничить его способность руководить ЕС в некоторых сферах, а европейские дела могут даже обернуться для него обратным эффектом. К примеру, Туск стал на сторону польских фермеров и водителей грузовиков в их протестах против неограниченного открытия рынка ЕС для импорта украинского зерна и автоперевозчиков.

В 2022 году Польша приняла, разместила и трудоустроила около 1 миллиона украинских беженцев. Но потенциальный новый приток беженцев после разрушительных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру может напрячь польские ресурсы и подпитать националистических кандидатов на президентских выборах.

"Несмотря на эти внутренние ловушки, Туск, похоже, имеет больше шансов, чем другие, зарекомендовать себя как "шептун Трампа" в Европе и попытаться сохранить единство расколотого ЕС в поддержку Украины, которая готовится к урагану Дональд", — резюмирует Пол Тейлор.

Отметим, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Напомним, Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" по урегулированию войны в Украине.

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