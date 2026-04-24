Кто может устранить Путина в России: Сикорский дал неожиданный ответ

Владимир Путин / © Associated Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предполагает, что война против Украины может закончиться силовым свержением Путина. Он объяснил, что в истории подобные захватнические войны часто завершаются тем, что правитель устраняет его же ближайшее окружение.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Глава польского МИДа провел аналогию между нынешней ситуацией в России и историей Древнего Рима. Сикорский предположил, что роль преторианской гвардии в современных реалиях могут сыграть приближенные к Путину люди, которые решат изменить политический курс страны.

«Колониальные войны обычно заканчиваются не той командой, которая их начинала. Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать вам, сколько императоров было устранено с чрезвычайной решимостью их собственной преторианской гвардией», — заявил Радослав Сикорский.

По словам министра, российский диктатор вряд ли сможет вести конструктивные переговоры о мире. Поскольку любое прекращение огня без очевидного триумфа будет восприниматься им как прямая угроза личному выживанию. Дипломат предположил, что реальный мирный процесс в будущем, вероятно, будет вести преемник Путина.

«Проблема вступивших в войну диктаторов состоит в том, что они боятся: если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой. Боюсь, для Путина неудачная война лучше, чем опасный для него мир», — подытожил глава внешнеполитического ведомства Польши.

Сикорский подчеркнул, что такое положение дел делает Путина заложником продолжения боевых действий, поскольку страх перед внутриполитическими последствиями превалирует над рисками от продолжения войны.

