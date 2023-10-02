Кто может возглавить ЧВК "Вагнер": аналитики назвали имена возможных новых командиров

После смерти Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина ЧВК "Вагнер" и наемники имеют "неопределенный статус".

ЧВК "Вагнер" может снова представлять серьезную угрозу для украинских военных, если консолидируется с единственным лидером и перейдет в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ. Среди потенциальных предводителей сын Евгения Пригожина – Павел.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Статус "Вагнера" пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам", – отмечается в отчете.

Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с бывшим командующим "Вагнером" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи прежде всего в Украине.

Некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на эту информацию и стали заявлять, что место Пригожина должно занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

"Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы", – пишут аналитики.

Российский инсайдерский источник заявил, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.

Другой источник утверждал 30 сентября, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить элементам группы "Вагнера" присоединиться к Росгвардии как отдельное подразделение.

"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно", — отметили в ISW.

Аналитики сообщили, что на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что "Вагнер" снова может потенциально стать серьезной угрозой.

Напомним:

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России к вечеру 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

В первые дни после авиакатастрофы аналитики выдвинули четыре версии событий. Среди них — подрыв ракетой ПВО или взрывчатка на борту. При этом соглашались, что, возможно, убийство по приказу президента России Владимира Путина, который не простил мятежа в июне 2023 года.

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