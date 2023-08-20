Кто может заменить Путина на должности президента РФ: политтехнолог назвал три потенциальных кандидата

Потенциальными преемниками нынешнего президента России Владимира Путина могут быть заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Об этом сегодня телеканалу FREEДОМ рассказал российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

"Сын Патрушева — один из наиболее вероятных кандидатов, еще называют Дюмина, нынешний губернатор Тульской области и человек из путинских охранников — выходец Федеральной службы охраны. Конечно, есть и другие потенциальные преемники, включая такие одиозные персонажи, как Медведев", — сказал он.

Галлямов отметил, что Путин "любит удивлять", поэтому может выбрать преемника совершенно непредсказуемую фигуру. Он предполагает, что слухи о Дюмине или Патрушеве могут носить, в том числе и "дезинформационный характер".

Единственное, по его мнению, можно уверенно предвидеть, это то, что если Путин выберет преемника, который за агрессию против Украины, то мир и граждане России отреагируют на это негативно.

Как ранее сообщалось, Путин уехал в Ростов, чтобы показать, что он все еще контролирует режим.

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