Кто может заменить Путина на должности президента РФ: политтехнолог назвал три потенциальных кандидата

Путин "любит удивлять", поэтому может выбрать преемника совершенно непредсказуемую фигуру, подчеркнул политтехнолог.
Потенциальными преемниками нынешнего президента России Владимира Путина могут быть заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Об этом сегодня телеканалу FREEДОМ рассказал российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.
"Сын Патрушева — один из наиболее вероятных кандидатов, еще называют Дюмина, нынешний губернатор Тульской области и человек из путинских охранников — выходец Федеральной службы охраны. Конечно, есть и другие потенциальные преемники, включая такие одиозные персонажи, как Медведев", — сказал он.
Галлямов отметил, что Путин "любит удивлять", поэтому может выбрать преемника совершенно непредсказуемую фигуру. Он предполагает, что слухи о Дюмине или Патрушеве могут носить, в том числе и "дезинформационный характер".
Единственное, по его мнению, можно уверенно предвидеть, это то, что если Путин выберет преемника, который за агрессию против Украины, то мир и граждане России отреагируют на это негативно.
Как ранее сообщалось, Путин уехал в Ростов, чтобы показать, что он все еще контролирует режим.
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