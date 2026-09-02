Кто на самом деле пишет скандальные посты Трампа: Вэнс неожиданно признался

Президент США Дональд Трамп и войе-президент Джей ди Венс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл неожиданные детали по созданию публикаций на странице президента Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Во время недавнего интервью на подкасте Брайса Кроуфорда политик подробно объяснил реальный механизм появления этих одиозных сообщений.

Об этом пишет UNILAD.

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Кто на самом деле ведет страницу президента

По словам вице-президента, Дональд Трамп слишком занятый человек, чтобы целыми днями сидеть в социальных сетях и самостоятельно писать эти бесконечные сообщения. На самом деле для создания и регулярной публикации таких сообщений, которые часто отличаются отсутствием грамматики и большим количеством заглавных букв, нанимают отдельных помощников .

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Хотя Джей Ди Вэнс не назвал конкретных имен, журналисты предполагают, что главным администратором в этом процессе является 35-летняя работница Белого дома Наталии Гарп . Пресссекретарь администрации Кэролин Левитт называет ее одной из самых преданных работниц команды, которая ради работы с президентом иногда даже забывает о еде и полноценном сне.

Публикация мемов и скандал с искусственным интеллектом

Во время разговора ведущий подкаста и христианский евангелист Брайс Кроуфорд выразил свое возмущение по поводу опубликованного ранее сгенерированного изображения, на котором Трамп предстал в роли Иисуса Христа . Джей Ди Вэнс сразу встал на защиту президента, заверив, что американский лидер очень уважает христиан и точно не собирался никого обидеть этим снимком.

Политик рассказал, что подчиненные регулярно приносят президенту разные забавные картинки просто для поднятия настроения в свободную минуту.

«Если он действительно считает, что это смешно, он просит кого-то опубликовать это, он вовсе не преследовал цель насмехаться над Богом», — объяснил Джей Ди Вэнс.

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Напомним, бывший директор по коммуникациям администрации Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что президент США каждый день пользуется косметикой и якобы особенно любит бронзатор. Скарамуччи описал, как выглядит Трамп без макияжа .

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