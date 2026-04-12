Кто на самом деле победил, а кто проиграл в войне США и Ирану: названы неожиданные лидеры

Кто выиграл войну Трампа с Ираном / © Associated Press

После 40 дней боевых действий на Ближнем Востоке США и Иран объявили о хрупком двухнедельном перемирии, однако его стабильность остается под вопросом. Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о «полной победе», эксперты все чаще подвергают сомнению реальные результаты этой войны.

Об этом говорится в материале dailymail.

Россия и Китай — среди главных победителей

На фоне конфликта выиграли геополитические конкуренты США — Россия и Китай. из-за войны Вашингтон был вынужден частично ослабить санкции против российской нефти, что дало Кремлю дополнительные экономические ресурсы на фоне войны против Украины.

Китай, в свою очередь, укрепил позиции как ключевой дипломатический игрок. Пекин активно способствовал достижению перемирия и усилил свое влияние в регионе, в частности из-за энергетических договоренностей с Ираном.

Иран сохранил позиции, несмотря на удары

Хотя Иран понес значительные потери, включая удары по военной инфраструктуре, режим сохранился. Страна все еще располагает значительными запасами ракет и сохраняет потенциал для дальнейшего развития ядерной программы.

Кроме того, Тегеран фактически получил новые рычаги влияния — контроль над проходом через Ормузский пролив, по которому транспортируется около 20% мировых энергоносителей.

Кто еще в выигрыше

Среди бенефициаров также оказались Норвегия и Канада, стремящиеся воспользоваться энергетическим кризисом и увеличить поставки нефти и газа в Европу и Азию.

Пакистан выступил ключевым посредником в переговорах между США и Ираном, что также повысило его дипломатический вес.

США, НАТО и Европа — среди проигравших

Несмотря на военное превосходство, США столкнулись с экономическими последствиями войны. Рост цен на энергоносители привел к инфляции и недовольству внутри страны. Рейтинг Трампа пал, а сама война вызвала раскол в обществе.

Кроме того, конфликт обнажил ограниченность влияния США: Иран не был окончательно ослаблен и продолжает демонстрировать военные возможности.

Серьезные последствия испытала и НАТО. Напряжение между США и союзниками возросло, а угрозы Вашингтона сократить военное присутствие в Европе подвергают сомнению будущее Альянса.

Европейские страны также пострадали от энергетического кризиса — рост цен на газ и электроэнергию уже сказывается на экономиках и домохозяйствах.

Другие потери

Израиль, активно поддерживавший начало войны, не достиг ключевых целей, в том числе изменения режима в Иране.

Ливан понес одну из самых больших человеческих потерь из-за боевых действий — тысячи погибших и раненых, сотни тысяч перемещенных лиц.

Несмотря на заявления о победе, война не дала США и их союзникам ожидаемого результата. Она усилила позиции их геополитических соперников — прежде всего России и Китая — и обострила глобальные экономические и риски безопасности.

Напомним, США объявили о блокаде Ормузского пролива. Американский президент Дональд Трамп заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.