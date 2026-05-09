Кто на самом деле руководит Ираном: что известно о верховном лидере Моджтабе Хаменеи

Фотография верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи / © Associated Press

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи играет решающую роль в формировании военной стратегии вместе с высокопоставленными чиновниками Ирана. Его точные полномочия остаются неясными, но, вероятно, он помогает вести переговоры с США о прекращении войны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Хотя оценки американской разведки указывают на то, что Хаменеи участвует в разработке стратегии переговоров Ирана по дипломатическому завершению войны, один источник, знакомый с последней информацией утверждает, что есть доказательства того, что он достаточно отстранен от процесса принятия решений и доступен лишь эпизодически.

В результате высокопоставленные чиновники Корпуса стражей исламской революции по сути руководят ежедневными операциями вместе со спикером парламента Ирана Мохаммедом Багером Галибафом, добавил источник.

«Нет никаких признаков того, что он на самом деле отдает приказы на постоянной основе, но и нет никаких доказательств того, что он этого не делает», — сказал второй источник, знакомый с оценками американской разведки, имея в виду Хаменеи.

По словам источников, вопрос о здоровье Хаменеи и его положении в ныне расколотом иранском режиме стали вызовом для администрации Трампа, поскольку высокопоставленные чиновники США продолжают намекать, что непонятно, кто сейчас имеет полномочия фактически вести переговоры о прекращении конфликта.

«Их система все еще очень раздроблена, и она также нефункциональна, поэтому это может быть препятствием», — заявил в пятницу государственный секретарь США Марко Рубио, обсуждая ожидаемую реакцию Ирана на последнее предложение администрации Трампа о прекращении войны.

Али Ваез, директор иранских проектов Международной кризисной группы, ранее заявил CNN, что независимо от того, сможет ли новый верховный лидер помочь вести переговоры, «система использует его для получения окончательного одобрения ключевых общих решений, а не тактики переговоров».

«Система действительно намеренно подчеркивает участие Моджтабы, поскольку обеспечивает защитный экран от внутренней критики… в отличие от его отца, который регулярно выходил и комментировал состояние переговоров. Это хорошее прикрытие для иранских переговорщиков, чтобы защитить себя от критики», — добавил собеседник издания.

В каком состоянии Хаменеи

Хаменеи не появлялся на публике с момента получения им серьезных ранений во время нападения, в результате которого в начале войны погибли его отец и несколько высших военных лидеров страны, что привело к спекуляциям относительно его здоровья и роли в иранской руководящей структуре.

Хаменеи не использует никакой электроники для общения, а взаимодействует только с теми, кто может посетить его лично или отправляя сообщения через курьера.

Источники добавили, что Хаменеи остается в изоляции, поскольку он продолжает получать медицинскую помощь от полученных травм, в частности сильных ожогов с одной стороны тела, поразивших лицо, руку, туловище и ногу.

Мазахер Хоссейни, руководитель протокола в офисе верховного лидера Ирана, в пятницу заявил, что Хаменеи выздоравливает от полученных травм и «сейчас полностью здоров». Хоссейни добавил, что стопа и поясница Хаменеи получили легкие травмы, а также, что «небольшой осколок шрапнели попал ему за ухо», но раны заживают.

«Слава Богу, он в добром здравии. Враг распространяет всевозможные слухи и ложные утверждения. Они хотят увидеть его и найти, но людям следует быть терпеливыми и не спешить. Он поговорит с вами, когда наступит время», — сказал Хоссейни в публичном выступлении.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале этой недели сообщил иранским государственным СМИ, что он провел двухчасовую встречу с Хаменеи, что стало первой зарегистрированной личной встречей между высокопоставленным чиновником Ирана и новым верховным лидером страны.

С кем ведут переговоры США

По словам источника, знакомого с переговорами, перед первым раундом переговоров в Исламабаде в прошлом месяце вице-президент Джей Ди Вэнс обратился к некоторым партнерам из стран Персидского залива за информацией о том, кто из оставшихся иранских политических и военных лидеров имеет полномочия вести переговоры с США и как лучше всего с ними взаимодействовать.

В то время официальные лица по меньшей мере одной страны Персидского залива сообщили Вэнсу, что Галибаф считался лицом, которое имело такие полномочия, больше, чем другие высокопоставленные иранские деятели в КСИР и политическом крыле правительства. Галибаф возглавил первый раунд переговоров с США в Исламабаде и сейчас считается одной из главных фигур, представляющих Исламскую Республику.

Бывший командир Корпуса стражей исламской революции, участвовавший в подавлении студенческих протестов против реформ, стал одним из немногих иранских политиков, способных иметь дело как с дипломатами в военных костюмах, так и с солдатами в боевой форме.

