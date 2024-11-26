Кто на самом деле сдерживает Третью мировую войну: громкая статья Тимоти Снайдера

Путин угрожает ядерной войной почти три года, но эти заявления уже серьезно не воспринимают даже сами россияне.

Кремлевский диктатор Владимир Путин все больше пытается запугать мир ядерной войной, чтобы вызвать панику и заставить украинцев сложить оружие. Но те, кто верит в его угрозы, только делают его более сильным и фактически приближают Третью мировую войну.

Такое мнение высказал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в своей статье "Третья мировая война? Поможем тем, кто сдерживает ее".

Обоснованный страх или саморазрушающаяся паника

Чтобы объяснить риски начала Третьей мировой войны, историк сравнил их с "сожженным городом".

По его словам, было бы плохо, если бы сгорел город, где вы живете. И бояться сожжения города – это "обоснованный страх". Но когда загорелся дом вашего соседа, совсем неуместно винить в возгорании пожарных и мешать их действиям, организовав протест на подъезде к пылающему дому. Такое поведение является саморазрушительной паникой.

"Было бы плохо, если бы началась Третья мировая война. Это обоснованный страх. Когда украинцы сопротивляются России, они делают все сценарии такой катастрофы [Третьей мировой войны – ред.] менее вероятными. В масштабах нашего мира украинцы – это пожарные. Нет смысла обвинять их во вторжении РФ или мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а саморазрушающаяся паника. Истерия только делает Третью мировую войну более вероятной", – подчеркнул Снайдер.

Вероятные сценарии Третьей мировой войны

По мнению Тимоти Снайдера, наиболее вероятны три сценария Третьей мировой войны:

эскалация обычной войны в Европе;

эскалация обычной войны в Тихоокеанском регионе;

распространение ядерного оружия

Историк уверен, что сопротивление украинцев сдерживает развитие любого из этих сценариев и "делает остальной мир безопаснее".

"Эти сценарии Третьей мировой войны не реализовались, потому что украинцы идут на риск", – подчеркнул профессор.

Также читайте Мир стоит на пороге Третьей мировой войны — Лукашенко

Он напомнил, что после окончания Второй мировой войны наиболее распространенной версией грядущего глобального вооруженного конфликта была война в Европе вследствие вторжения Москвы.

"Это вторжение произошло. Благодаря Украине продолжающаяся сейчас война ограничилась одной страной – их собственной. Россия вторглась в Украину без провокаций в 2014 году, а затем расширила масштаб вторжения в 2022 году. Несмотря на подавляющее большинство прогнозов, Украина выстояла… Но это столь огромное достижение, что мы склонны не замечать его", – написал Снайдер.

Поклонение "большим людям" создает большую опасность

По мнению Снайдера, истерия приводит к "поклонению большой сильной личности", а люди, сейчас распространяющие истерию о Третьей мировой войне, делятся на тех, кто верит в "большого сильного Путина" или "большого сильного Трампа".

Первые слушают ядерные угрозы кремлевского диктатора и хотят заставить украинцев сдаться, что делает Третью мировую войну более вероятной. Но Путин почти непрерывно угрожает ядерным оружием с самого начала полномасштабного вторжения в Украину, и уже даже в РФ перестали воспринимать это серьезно.

Те же, кто верит в великого сильного Трампа, ждут от него быстрого и простого решения всех проблем. Например, осуществления его фантазии об "окончании войны за 24 часа".

"Как мы видим, это была чушь. Трамп не имеет власти, чтобы заставить россиян прекратить войну, равно как и не имеет власти, чтобы заставить украинцев прекратить сопротивление. Россияне надеются склонить Трампа к прекращению поставок оружия Украине, что облегчило бы им войну, но не прекратило бы ее. Для этого они пытаются нагнетать американскую истерию по поводу риска начала Третьей мировой войны", – объяснил историк.

Не мешайте украинцам

Американский профессор призвал не путать реальную войну в Украине с телевизионным шоу или подкастом и осознать, что делают украинцы для всего мира.

"Украинцы взяли титанически сложную ситуацию и сделали ее максимально легкой для нас. Своим сопротивлением они всячески укрепили нашу национальную безопасность. Их мужество дает нам возможность выбирать трусость. Но навязывать свою истерию мужественным людям, укрепляющим нашу безопасность, – это самое опасное, что мы можем сделать", – заметил Снайдер.

Историк добавил, что никто в здравом уме не хочет, чтобы началась Третья мировая война. Поэтому не стоит мешать сдерживающим ее людям или отказывать им в поддержке.

Напомним, по словам экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, после непосредственного вовлечения военных КНДР в войну против Украины можно совершенно точно считать, что в 2024 году началась Третья мировая война.

Читайте также: