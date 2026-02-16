Кто на самом деле воюет за Россию, пока ее собственные ресурсы исчерпываются - Bloomberg

Российские военные / © Associated Press

Россия становится все более зависимой от иностранных боевиков в войне против Украины, поскольку ее вооруженные силы несут большие потери, чем способны компенсировать.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, комментируя данные, полученные от украинской стороны и западных партнеров, в интервью Bloomberg.

По словам Гили, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил европейским коллегам, что в течение последних двух месяцев Киеву удалось нанести России больше потерь, чем Кремль смог завербовать или мобилизовать. Это, по оценке британского министра, заставляет российские войска все больше полагаться на тысячи иностранных наемников.

Речь идет, в частности, о рекрутах из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала, которых, по словам Гили, «часто вербуют под фальшивыми предлогами и принуждают к службе под давлением». Он также оценил численность северокорейских военных, вовлеченных в боевые действия на стороне России, примерно в 17 тыс. человек.

Российские и украинские силы преимущественно ведут бои вдоль около 1200-километровой линии фронта, при этом территориальные изменения остаются ограниченными с первого года полномасштабной войны, которая длится уже почти четыре года. Рост потерь РФ, по словам западных чиновников, ставит под сомнение нарратив Кремля о якобы неизбежности победы Москвы.

Федоров, по словам Гили, очертил цель — к лету довести ежемесячные потери России до 50 тыс. человек. Западные чиновники считают, что такой уровень потерь может заставить президента РФ Владимир Путин прибегнуть к новой форме мобилизации. В то же время Путин избегает повторения призыва 300 тыс. резервистов в 2022 году, который вызвал массовый выезд граждан из страны и рост общественного недовольства.

По данным Bloomberg, в январе Россия понесла примерно на 9 тыс. больше потерь на поле боя, чем смогла компенсировать. Президент Украины Владимир Зеленский привел цифру в 30 тыс. погибших российских военных за январь.

«Путина это сейчас не волнует, но есть предел, на котором он начнет беспокоиться», — заявил Зеленский в субботу на Мюнхенской конференции.

Российские власти официально не раскрывают данные о военных потерях, хотя Путин и представители командования публично заявляют, что они значительно меньше, чем у Украины. В то же время российские военные блогеры все чаще сообщают о чрезмерных потерях, связывая их с приказами штурмовать хорошо укрепленные украинские позиции.

По оценкам западных чиновников, в течение прошлого года Россия могла потерять около 415 тыс. человек убитыми и ранеными, что лишь немного меньше показателя предыдущего года. Общие потери РФ с начала полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек. В декабре средний уровень потерь оценивался в 1130 человек в сутки — около 35 тыс. в месяц. Рост потерь связывают, в частности, с более эффективными действиями украинских беспилотников.

Несмотря на это, российские войска смогли продвинуться на отдельных участках фронта, в частности в районах Покровска и Мирнограда в Донецкой области, а также продолжают массированные ракетные и дроновые удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Западные чиновники считают, что Россия способна продолжать боевые действия в течение всего 2026 года благодаря кампаниям по вербовке, наращиванию промышленного производства и поддержке со стороны таких стран, как Китай.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Мюнхене отметил, что, несмотря на огромные потери, Россия сохраняет способность перевооружаться и восстанавливать войска, а в случае заключения мирного соглашения этот процесс может только ускориться, усилив угрозы для Европы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что активное применение дронов расширило зону боевых действий вдоль фронта на 15-20 км.

«Это важное напоминание для всех нас, что Украина находится под огромным давлением — не только гражданские и города, но и линия фронта. Однако они отвоевывают часть территорий и городов», — сказал Гили. Он также отметил, что на отдельных участках соотношение потерь возросло с 6 до 25 россиян на одного украинского военного.

«Путин любит создавать впечатление непрерывного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был, и больше, чем когда-либо, зависит от иностранных наемников», — подытожил министр обороны Великобритании.

Напомним, Россия продолжает привлекать военных КНДРк войне против Украины. По данным ГУР МОУ, северокорейские подразделения находятся в Курской области, где под командованием российских офицеров ведут артиллерийский огонь, корректируют удары РСЗО и осуществляют разведку.

В подразделениях ВС РФ в Донецкой области фиксируют массовый саботажиз-за приказа командования перейти на контролируемый спецслужбами мессенджер «MAX». По данным движения «АТЕШ», военные опасаются тотальной слежки и уголовных дел, поэтому игнорируют требование или готовят «показательные» телефоны только для проверок.