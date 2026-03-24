Кто начал войну с Ираном: Трамп нашел "козла отпущения"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, во время выступления в Теннесси попытался переложить ответственность за эскалацию конфликта с Ираном на своего министра обороны Пита Гегсета. В то же время, Тегеран назвал заявления Трампа о мирных переговорах фейком и ответил новой волной ракетных ударов.

Об этом пишет The Independent.

Кто инициировал военную операцию

Во время круглого стола в Мемфисе Трамп рассказал новую версию событий, предшествовавших началу операции «Эпическая ярость» 28 февраля. По его словам, он позвонил по телефону Гегсету и другим чиновникам, чтобы обсудить угрозу со стороны Ирана.

Реклама

"И Пите, я думаю, ты тогда первый заговорил и сказал: "Давайте сделаем это", потому что вы не можете позволить им иметь ядерное оружие", - процитировало издание слова Трампа.

Сам Гегсет стал публичным лицом этого конфликта, регулярно выступая с агрессивной риторикой на брифингах в Пентагоне и восхваляя «смертоносность» армии США.

Опровержение переговоров и новые удары

Ранее в тот же день Трамп заявлял о «очень хороших и продуктивных» переговорах по прекращению огня с Тегераном, которые якобы вели американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф категорически возразил, назвав слова американского лидера манипуляцией, чтобы успокоить нефтяные рынки.

В ответ на заявления Вашингтона, Иран в понедельник вечером запустил новую волну ракетных ударов по союзникам США и Израиля, что вызвало износ сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве и других городах.

Реклама

Последствия и оправдания

Администрация Трампа приводила разные аргументы для оправдания ударов, в том числе предупреждения попыток Тегерана создать ядерную бомбу. Главная цель операции действительно была достигнута — в первый же день была ликвидирована аятолла Али Хаменеи, что положило конец его 47-летнему правлению.

Однако последствия оказались крайне тяжелыми: боевые действия спровоцировали ответные удары, гибель 13 американских военнослужащих и стремительный рост мировых цен на горючее из-за блокирования Ираном Ормузского пролива. И хотя Трамп публично удивляется «неожиданной» реакции Тегерана, журналисты отмечают, что разведка предупреждала его именно о столь жестком сценарии развития событий.

Напомним, Трамп нацелен на масштабное соглашение с Ираном для прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Однако израильские чиновники скептически оценивают шансы успеха.