Кто настоящий хозяин в Кремле: Кубилюс задал неудобный вопрос о российских властях

Еврокомиссар по вопросам безопасности и космоса Андрюс Кубилюс выразил сомнения в том, кто действительно управляет в Кремле, а также назвал единственную причину российской агрессии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Кубилюс выразил свои сомнения в возможности ведения переговоров с российским диктатором, когда после его встречи с Трампом глава МИД РФ Сергей Лавров публично отрицал все обещания, данные Путиным на двусторонней встрече.

«Как можно вести какие-либо переговоры с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Может быть, Путин не настоящий хозяин в Кремле?» – написал еврокомиссар.

Кубилюс также обратил внимание на заявление Путина о готовности остановить войну против Украины, если будет достигнута договоренность «устранить все причины конфликта». По мнению еврокомиссара, Путину следует помнить, что единственной «первопричиной» российской агрессии является сам авторитарный и агрессивный режим Путина.

«Только российский народ может «устранить все причины конфликта»», — подытожил Андрюс Кубилюс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает принципы безопасности, согласованные в Стамбуле 2022 года, а предложения Европы по Украине и попытки влиять на ход переговоров «бесперспективны» и неприемлемы .

К тому же, по словам Лаврова, когда и если будут подписаны будущие соглашения с Украиной, встанет вопрос о легитимности украинских подписантов. В то же время Кремль надеется на продолжение сотрудничества с США по урегулированию конфликта.

Лавров также отметил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским. Но встреча состоится только тогда, когда все ключевые вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут тщательно подготовлены. В то же время он не уточнил, о каких вопросах идет речь.

В то же время Лавров не забыл снова обвинить Украину в нежелании мира. Российский министр заявил, что позиция Украины свидетельствует об отсутствии интереса к длительному и стабильному урегулированию конфликта. А украинские власти якобы пытаются сорвать планы Трампа по мирному урегулированию конфликта.