Кто он — последний американский солдат, который покинул Афганистан: историческое фото

Генерал-майор Крис Донахью стал последним американским солдатом, покинувшим Афганистан.
Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, который покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.
"Последний американский солдат, который покинул Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. C-17 (борт ВВС США), 30 августа 2021, завершение миссии США в Кабуле", — говорится в сообщении Пентагона в Twitter.
The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @ 82ndABNDiv, @ 18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the US mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a— Department of Defense (@DeptofDefense) August 30, 2021
На снимке Донахью с штурмовой винтовкой в руках заходит на борт Boeing C-17 Globemaster — последнего американского самолета, вылетевшего из Кабула.
Кто же он — последний солдат США в Афганистане?
На сайте армии США говорится, что Крис Донахью после окончания Военной академии США в Вест-Пойнте в 1992 году был назначен на должность второго лейтенанта в отделе пехоты.
Служил в Корее и на Панаме. Впоследствии вернулся в Вашингтон. Работал на различных должностях в Пентагоне. Впоследствии окончил Гарвардский университет. 17 раз направлялся в поддержку операций США в Афганистане, Ираке, Сирии, Северной Африке и Восточной Европе.
Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США. Она продолжалась 20 лет. За это время в Афганистане погибли 2461 американский солдат и гражданский. Еще более 20 тыс. граждан США получили ранения.
Напомним
- Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска.
- После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан.
- Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.