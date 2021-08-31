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Кто он — последний американский солдат, который покинул Афганистан: историческое фото

Кто он — последний американский солдат, который покинул Афганистан: историческое фото

U.S. Department of Defense

Генерал-майор Крис Донахью стал последним американским солдатом, покинувшим Афганистан.

Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, который покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.

"Последний американский солдат, который покинул Афганистан: генерал-майор Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. C-17 (борт ВВС США), 30 августа 2021, завершение миссии США в Кабуле", — говорится в сообщении Пентагона в Twitter.

На снимке Донахью с штурмовой винтовкой в руках заходит на борт Boeing C-17 Globemaster — последнего американского самолета, вылетевшего из Кабула.

Кто же он — последний солдат США в Афганистане?

На сайте армии США говорится, что Крис Донахью после окончания Военной академии США в Вест-Пойнте в 1992 году был назначен на должность второго лейтенанта в отделе пехоты.

Служил в Корее и на Панаме. Впоследствии вернулся в Вашингтон. Работал на различных должностях в Пентагоне. Впоследствии окончил Гарвардский университет. 17 раз направлялся в поддержку операций США в Афганистане, Ираке, Сирии, Северной Африке и Восточной Европе.

© army.mil
army.mil

Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США. Она продолжалась 20 лет. За это время в Афганистане погибли 2461 американский солдат и гражданский. Еще более 20 тыс. граждан США получили ранения.

Напомним

  • Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска.
  • После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан.
  • Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.

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