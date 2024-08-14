Кто подорвал "Северный поток": все, что известно о подозреваемом водолазе из Украины – Spiegel

Федеральный генпрокурор убежден, что установил одного из диверсантов, совершившего подрыв газопровода. Однако арест украинца не произошел.

В Германии установили личность предполагаемого диверсанта – украинского водолаза, чье полное имя не разглашается. Он мог отвечать за подрыв двух нитей газопровода " Северный поток ".

Об этом говорится в материале Spiegel.

Известно, что в июне 2024 года Федеральный Верховный суд выдал ордер на арест гражданина Украины Владимира, инструктора по дайвингу, проживавшего в последнее время в Польше. Однако до сих пор украинца не задержали.

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Издание отмечает: доказательством того, что именно этот подозреваемый мог совершить диверсию на газопроводе, есть фотография белого фургона. Автомобиль попал на камеру автофиксации на острове Рюген перед самым инцидентом на газопроводе.

"Это транспортное средство перевозило водолазное снаряжение, которое использовалось во время операции на дне Балтийского моря. Водитель автомобиля узнал разыскиваемого Владимира как одного из пассажиров. Он мог быть пассажиром на фото из камеры контроля скорости", – говорится в материале Spiegel.

Журналисты отметили, что Владимир до сих пор не арестован. Очевидно, он смог уехать из страны. Может быть, его предупредили. Место его пребывания неизвестно.

Все, что известно о прошлом Владимира корреспондентам, это то, что он работал в школе дайвинга в Киеве и специализировался на погружениях на большие глубины.

Почему не арестовали подозреваемого

В Польше, где находился подозреваемый, объяснили, почему не задержали его, хотя получили европейский ордер на арест.

Как сообщает Оnet со ссылкой на заявление пресс-секретаря польского генпрокурора Анну Адамяк, Германия выдала европейский ордер на арест подозреваемого, однако Берлин не внес его данные в базу розыска, что позволило мужчине пересечь польско-украинскую границу.

Адамяк добавляет, что на водолаза Германия выписала только европейский ордер, но он не числился в базе розыска, которым пользуются пограничники. Немецкая сторона не вносила туда его данные.

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Предупреждение о диверсии и подрыве: хроника событий

В материале также говорится, что в июне 2022 года, за несколько месяцев до атаки, голландская служба военной разведки предупредила Федеральную разведывательную службу о нападении на газопровод.

Впоследствии в ЦРУ США также указали, что группа украинских диверсантов планировала взорвать газопроводы с помощью арендованного парусника и водолазов. В немецкой разведке сочли эту информацию менее достоверной.

Уже утром 26 сентября компания, эксплуатирующая трубы, сообщила о падении давления в трубопроводе "Северный поток-2".

Вечером того же дня был поврежден "Северный поток-1". Взрывы на глубине 80 м были так сильны, что вибрации даже зафиксировали сейсмические измерительные приборы в Швеции.

Впоследствии все стороны согласились, что утечки в трубопроводах могли быть вызваны только взрывами.

Как водолазы добрались до газопровода

В Spiegel говорится и о том, что немецкие следователи имели так называемую зацепку, полученную от зарубежных спецслужб, а именно парусную яхту, которая должна была доставить водолазов и взрывные заряды в трубопроводы.

Офицеры выяснили. что в Росток-Варнемюнд, где базируется компания по прокату лодок, в указанный период была зафрахтована почти 15-метровая яхта "Андромеда". Позже свидетели сообщили, что на борту находились пятеро мужчин и одна женщина. Они совершали последнее путешествие перед зимней стоянкой.

"Когда следователи обыскали лодку, они обнаружили следы взрывчатого вещества октоген. Это материал, используемый в военных целях, который также может быть взорван под водой. Более того, "Андромеду" наняли по фальшивым личным данным, как позже подтвердило совместное расследование Spiegel и ZDF «Вероятно, весь экипаж использовал поддельные документы. Во время проверки в порту польского города Кольберг назвал себя, но подделки были обнаружены лишь позже. авторы.

Факты против

Первая зацепка по Украине, по информации издания, поступила от польской компании, которую подозреваемые использовали для найма "Андромеды". Владелец судна был родом из Украины.

Также говорится, что прикрытие, которое использовалось для бронирования яхты, вело в Киев. На "украинский след" указывали IP-адреса и данные о местонахождении из электронных почтовых ящиков.

Взрывы на "Северных потоках": что известно

Газопроводы "Северный поток" (Nord Stream) проходят через Балтийское море в Германию.

Как сообщал ТСН.ua, три из четырех ветвей газопроводов Nord Stream 1 и 2 были взорваны на дне Балтийского моря 26 сентября 2022 года.

В начале 2024 года прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток", указывая, что шведской юрисдикции по делу нет.

14 августа 2024 года немецкие СМИ сообщили, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока". Там также ответили, повлияет ли это на отношения Берлина и Киева.

Ранее, в 2023 году, в The Washington Post вышла статья о якобы диверсии украинских спецслужб на Северных потоках, которую якобы организовал эксразведчик Роман Червинский. Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал это "старым фейком под новой вывеской".

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