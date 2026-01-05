Кто поедет на переговоры по Украине от США: Белый дом объявил представителей

США определили представителей на переговорах по Украине в Париже / © Associated Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер будут представлять Соединенные Штаты на переговорах по Украине, которые состоятся на этой неделе в Париже.

Об этом 5 декабря сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, оба чиновника примут участие в дипломатических консультациях, «посвящённых ситуации вокруг войны в Украине».

Напомним, в конце 2025 года у ЕС возник дисбаланс между двумя крупными европейскими государствами — Германией и Францией. Речь шла даже о том, что «Макрон предал Мерца». Так писали западные СМИ.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц не смог убедить представителей государств ЕС использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для помощи Украине из-за отсутствия поддержки от ключевого союзника — президента Франции Эммануэля Макрона.