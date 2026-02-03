Кто поедет на переговоры в Абу-Даби: Белый дом раскрыл состав американской делегации

В Белом доме подтвердили участие Кушнера и Виткоффа в новом раунде переговоров / © Associated Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер 4 февраля примут участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби,

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила об этом 3 декабря.

«Президент продолжает активно заниматься дипломатией, чтобы покончить с этой войной. Именно поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер будут завтра находиться в Абу-Даби для проведения еще одного раунда трехсторонних переговоров», — подчеркнула Левитт.

Она отметила и в очередной раз напомнила, что состоявшиеся трехсторонние переговоры носят исторический характер.

«Никогда раньше все три наших страны не могли по-настоящему сесть за стол переговоров, чтобы продвинуться вперед по пути к миру. Спецпосланник Уиткофф, Джаред и президент Трамп совершили невозможное в вопросе мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они стремятся сделать то же и в отношении российско-украинской войны», — заявила она.

Ранее в СМИ говорилось, что с американской стороны в переговорах должен был участвовать только Стив Уиткофф.

Что известно о переговорах в ОАЭ

Отметим, что в Кремле сообщили, что российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков. Также там подчеркнули, что состав переговорщиков будет таким же, как на предыдущих встречах.

Также стало известно, что в свою очередь Рустем Умеров отметил, что переговоры в Абу-Даби будут разделены на два этапа. Сначала — двусторонняя встреча с США с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Впоследствии же должна состояться трехсторонняя встреча с представителями России, имеющими мандат на обсуждение военно-политических тем. По результатам этих раундов секретарь СНБО доложит президенту Украины.

На днях украинский президент Зеленский сообщил, что двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США уже готово.