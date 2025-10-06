Кто помогает России получать спутниковые снимки Украины: эксперт объяснил

Кремль / © Pexels

Реклама

Российская Федерация активно закупает спутниковые снимки территории Украины у китайских компаний, несмотря на наличие собственной спутниковой группировки. В настоящее время объем российских заказов у этих фирм может достигать 30 миллионов долларов.

Об этом в эфире КИЇВ24 сообщил военный аналитик Иван Ступак.

По его словам, этот прецедент возник еще во время битвы за Бахмут, когда ЧВК «Вагнер» искала обходные пути получения разведданных.

Реклама

«Был такой период, вспомните, когда совершался штурм города Бахмута и этих вагнеровцев Пригожина, их отрезали от обеспечения разведданными со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Что они сделали? Правильно — они взяли деньги, которых у них было достаточно, и пошли к китайцам и купили у них спутниковые снимки тех территорий, которые их интересовали», — объяснил Ступак.

Аналитик подчеркнул, что для китайских фирм — это исключительно коммерческий вопрос.

«Приведу вам такие цифры, чтобы было понимание. Базовая цена, фигурирующая в общей сложности для одного квадратного метра территории — это около 20 долларов… И вот в целом сейчас говорят о том, что у отдельных китайских компаний есть заказы от россиян на 30 млн долларов на фотографирование украинской территории. Поэтому еще раз — исключительно деньги. Just Business», — добавил эксперт.

Таким образом, некачественность собственной российской системы спутников и внутренние конфликты заставляют Кремль тратить миллионы долларов на коммерческие услуги в Китае для получения актуальной информации об украинской территории.

Реклама

Напомним, Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», которые могут лететь всего на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км и огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не раз успешно применяла ракеты «Нептун» и в будущем планирует регулярное использование собственных баллистических ракет.