"Кто пойдет диктовать свободу Кремля?": Арестович отреагировал на угрозы России ударить по Швеции и Финляндии

"Кто пойдет диктовать свободу Кремля?": Арестович отреагировал на угрозы России ударить по Швеции и Финляндии

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что угрозы России ударить по Финляндии и Швеции не имеют ничего общего с реальностью.

России нечем нападать на финнов и шведов после вступления этих стран в Североатлантический альянс.

Об этом Арестович заявил в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным 12 мая.

"Эта конструкция состоит из двух вещей. Первая - иллюзия Москвы, что на нее кто-то давит (а НАТО не давит на Москву), а второй момент: что нечем отвечать. На том направлении была краснознаменная шестая армия, которая вся в Украине легла, и командиры, которых сняли и чуть-ли не под суд отправили. Чем угрожать там – непонятно. 2 тысячи или сколько там границы Финляндии с Россией, я не вижу вариантов. По некоторым данным, даже Южная Осетия уже посылает Россию куда подальше с ее предложениями немножко послать войск. Поэтому уже скоро все начнут посылать Кремль, потому что бояться уже нечего. Кремль даже если захочет гордо отомстить, то последует вопрос: "А чем? Кто пойдет диктовать волю Кремля?", — сказал он.

Как быстро Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО

Напомним, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО. Финляндия уже официально объявила о своем намерении вступить в НАТО.