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Кто поздравил Путина с днем рождения: список оказался коротким
Владимиру Путину исполнилось 74 года, однако поздравить российского президента поспешили далеко не все иностранные лидеры.
Российский диктатор Владимир Путин отметил свой 74-й день рождения, однако перечень иностранных руководителей, которые отправили ему поздравления, оказался крайне коротким.
Об этом сообщают российские и белорусские СМИ.
По данным изданий, к приветствиям присоединились премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Джапаров и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также представители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.
Во время телефонного разговора между Путиным и Лукашенко политики договорились провести очередную встречу во время саммита СНГ в Туркменистане. В свою очередь прессслужба главы Кыргызстана заявила о намерениях продолжать двусторонний диалог.
«Лидеры подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического киргизско-российского сотрудничества и продолжению доверительного диалога на самом высоком уровне», — отмечается в официальном заявлении.
В пресс-службе президента Таджикистана подчеркнули роль главы РФ в двусторонних отношениях.
«Президент Таджикистана отметил значительный вклад уважаемого Владимира Путина в развитие процесса укрепления и расширения стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в обращении таджикской стороны.
Также переговоры провел президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, обсудив предстоящий саммит лидеров стран СНГ и участие в Каспийском экологическом форуме.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. На вопрос, разговаривал ли он уже с ним, Трамп ответил, что запланировал беседу на сегодня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес российского диктатора, заявив, что тот сделал себе «подарок» на день рождения в виде массовых убийств гражданских и детей.