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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Кто поздравил Путина с днем рождения: список оказался коротким

Владимиру Путину исполнилось 74 года, однако поздравить российского президента поспешили далеко не все иностранные лидеры.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин отметил свой 74-й день рождения, однако перечень иностранных руководителей, которые отправили ему поздравления, оказался крайне коротким.

Об этом сообщают российские и белорусские СМИ.

По данным изданий, к приветствиям присоединились премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Джапаров и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также представители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Во время телефонного разговора между Путиным и Лукашенко политики договорились провести очередную встречу во время саммита СНГ в Туркменистане. В свою очередь прессслужба главы Кыргызстана заявила о намерениях продолжать двусторонний диалог.

«Лидеры подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического киргизско-российского сотрудничества и продолжению доверительного диалога на самом высоком уровне», — отмечается в официальном заявлении.

В пресс-службе президента Таджикистана подчеркнули роль главы РФ в двусторонних отношениях.

«Президент Таджикистана отметил значительный вклад уважаемого Владимира Путина в развитие процесса укрепления и расширения стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в обращении таджикской стороны.

Также переговоры провел президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, обсудив предстоящий саммит лидеров стран СНГ и участие в Каспийском экологическом форуме.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. На вопрос, разговаривал ли он уже с ним, Трамп ответил, что запланировал беседу на сегодня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес российского диктатора, заявив, что тот сделал себе «подарок» на день рождения в виде массовых убийств гражданских и детей.

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