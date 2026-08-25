Кто прибыл в Москву на военном самолете США: детали загадочного визита

Джон Рэтклифф / © Associated Press

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В Москву на военном самолете США прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.

Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс.

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По ее данным, именно Ретклифф находился на борту американского военно-транспортного самолета, 25 августа приземлившегося в московском аэропорту «Внуково».

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С кем глава ЦРУ планирует встречаться в российской столице и какие темы могут обсуждаться, пока неизвестно.

Это первый визит главы ЦРУ в Россию с 2021 года. В то время представители американской разведки пытались выяснить намерения Владимира Путина за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Загадочный рейс в Москву

Ранее стало известно, что во вторник, 25 августа, в Москву неожиданно прилетел военно-транспортный самолет ВВС США.

Вероятно, речь идет о Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. По данным сервисов отслеживания полетов, самолет вылетел из Риги в 08:50 по киевскому времени и впоследствии приземлился во «Внуково».

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Перед этим борт прибыл в столицу Латвии из американского Кэмп Спрингса. Там расположена авиабаза Эндрюс – одна из ключевых военных баз США и место базирования президентского самолета Air Force One.

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