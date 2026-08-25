- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1563
- Время на прочтение
- 1 мин
Кто прибыл в Москву на военном самолете США: детали загадочного визита
В Москву на американском военном самолете прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
В Москву на военном самолете США прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.
Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс.
По ее данным, именно Ретклифф находился на борту американского военно-транспортного самолета, 25 августа приземлившегося в московском аэропорту «Внуково».
С кем глава ЦРУ планирует встречаться в российской столице и какие темы могут обсуждаться, пока неизвестно.
Это первый визит главы ЦРУ в Россию с 2021 года. В то время представители американской разведки пытались выяснить намерения Владимира Путина за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Загадочный рейс в Москву
Ранее стало известно, что во вторник, 25 августа, в Москву неожиданно прилетел военно-транспортный самолет ВВС США.
Вероятно, речь идет о Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. По данным сервисов отслеживания полетов, самолет вылетел из Риги в 08:50 по киевскому времени и впоследствии приземлился во «Внуково».
Перед этим борт прибыл в столицу Латвии из американского Кэмп Спрингса. Там расположена авиабаза Эндрюс – одна из ключевых военных баз США и место базирования президентского самолета Air Force One.