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Дата публикации
Категория
Мир
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Кто прибыл в Москву на военном самолете США: детали загадочного визита

В Москву на американском военном самолете прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Джон Рэтклифф

Джон Рэтклифф / © Associated Press

В Москву на военном самолете США прибыл директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.

Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс.

По ее данным, именно Ретклифф находился на борту американского военно-транспортного самолета, 25 августа приземлившегося в московском аэропорту «Внуково».

С кем глава ЦРУ планирует встречаться в российской столице и какие темы могут обсуждаться, пока неизвестно.

Это первый визит главы ЦРУ в Россию с 2021 года. В то время представители американской разведки пытались выяснить намерения Владимира Путина за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Загадочный рейс в Москву

Ранее стало известно, что во вторник, 25 августа, в Москву неожиданно прилетел военно-транспортный самолет ВВС США.

Вероятно, речь идет о Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. По данным сервисов отслеживания полетов, самолет вылетел из Риги в 08:50 по киевскому времени и впоследствии приземлился во «Внуково».

Перед этим борт прибыл в столицу Латвии из американского Кэмп Спрингса. Там расположена авиабаза Эндрюс – одна из ключевых военных баз США и место базирования президентского самолета Air Force One.

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