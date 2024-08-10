Кто приковал к дереву женщину, найденную в джунглях Индии: шокирующие подробности

Женщина призналась, что она не замужем и бредила, когда ее спасли.

Индийская полиция наконец-то узнала, что произошло с 50-летней американкой Лалитой Кайи Кумар, которую нашли 27 июля прикованной к дереву посреди леса в штате Махараштра на западе Индии.

Об этом пишет BFMTV.com.

Обнаруженная женщина утверждала, что провела в лесу 40 дней после того, как ее посадил на цепь и оставил умирать медленной смертью муж-индиец. Следователи поставили версию событий, представленную женщиной, под сомнение, считая, что она не смогла бы прожить так долго без воды и пищи.

По словам начальника полиции Саураба Агарвала, на допросе в полиции Лалита Кайи Кумар рассказала другую версию событий. В частности, она призналась, что на самом деле не замужем, а о муже рассказывала, вероятно, потому, что страдала галлюцинациями, когда ее нашли.

По данным индийских правоохранительных органов, американка оказалась в сложной ситуации в Индии: у нее истекал срок действия визы, и она осталась без денег. В отчаянии она решила приковать себя к дереву навесным замком.

Полиция также узнала, что Лалита родилась в Массачусетсе, была балериной и практиковала йогу. Около 10 лет назад она приехала в Индию для изучения йоги и медитации.

По словам директора психиатрической больницы, где находится американка, состояние ее здоровья постепенно улучшается благодаря лечению.

"Она ест, гуляет и выполняет физические упражнения", – рассказал он журналистам.

Напомним, пастух, проходивший мимо индийского леса, спас американку, прикованную к дереву и оставленную умирать. Женщина была очень истощена и умоляла о помощи.

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