Кто крупнейший покупатель российской нефти – Independent

Кто самый большой покупатель российской нефти / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп призывает Китай и Индию прекратить закупку российской нефти, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. По информации источников, этот вопрос поднимается в рамках более широкого давления на Кремль, чтобы вынудить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Об этом пишет издание Independent.

Однако несмотря на дипломатические усилия, обе страны не демонстрируют намерений сокращать импорт, ведь дешевая российская нефть остается выгодной для их энергетических нужд и нефтеперерабатывающей промышленности.

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Три главных импортера российской нефти после эмбарго ЕС

После введения Европейским союзом эмбарго на большинство морских поставок российской нефти с января 2023 года основные объемы экспорта были переориентированы из Европы на Азию. Крупнейшими покупателями стали Китай, Индия и Турция.

Согласно оценкам, Китай закупил российские энергоресурсы на сумму около 219,5 млрд долларов, Индия — на 133,4 млрд, Турция — на 90,3 млрд долларов. До полномасштабного вторжения объемы импорта российской нефти Индией были незначительными.

Отдельно отмечается позиция Венгрии, которая продолжает получать часть нефти через трубопровод, несмотря на то, что является членом ЕС. Премьер Виктор Орбан не раз критиковал санкции против России.

Экономическая целесообразность и масштабы доходов Кремля

Основным фактором привлекательности российской нефти остается ее низкая цена: она торгуется со скидкой к мировому эталону Brent, что позволяет нефтеперерабатывающим заводам получать дополнительную прибыль, превращая ее в дизельное топливо и другие продукты.

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Несмотря на санкции, доходы России остаются внушительными. По данным Киевской школы экономики, только в июне РФ выручила 12,6 млрд долларов от продажи нефти. В общей сложности, по прогнозам, в 2025 году экспорт нефти может принести Кремлю около 153 млрд долларов.

Обход санкций и "теневой флот"

Ограничение, введенное Большой семеркой, предусматривает потолок цен на российскую нефть, а контроль за ее соблюдением должен осуществляться через судоходные и страховые компании. Однако Москва активно обходит ограничения, используя "теневой флот" - старые суда, не подпадающие под санкции, а также страховые и торговые компании из стран, не поддерживающих санкционный режим.

Продажа нефти остается ключевым источником поступлений в бюджет РФ. Полученная выручка поддерживает курс рубля и обеспечивает закупки иностранных товаров, в том числе вооружения и комплектующих.

Напомним, Трамп заявил, что планирует ввести 100-процентные тарифы против торговых партнеров России, подчеркнув, что раньше никогда этого не делал, но теперь намерен действовать активно.