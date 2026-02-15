- Дата публикации
Кто сейчас обладает самым большим ядерным арсеналом в мире: рейтинг по странам
Узнайте, какие страны имеют самые большие арсеналы, кто наращивает боеголовки и как меняется ядерная карта мира.
В феврале этого года завершился срок действия американо-российского договора о ядерном оружии, действовавшего более 50 лет. Это впервые сняло ограничения на арсеналы обеих стран. Россия заявила, что готова соблюдать ограничения последнего договора СНВ-3, если США будут делать то же самое. В то же время, Вашингтон настаивает, что новый договор должен включать Китай, а Пекин отвергает любые предложения о переговорах.
Об этом говорится в материале Visual Capitalist.
По данным Федерации американских ученых, всего США и Россия владеют 83% всех накопленных ядерных боеголовок и около 86% всего мирового арсенала.
За последние пять лет запасы США сократились на 1,3%, в то время как российские практически не изменились. В то же время, эксперты считают, что Россия может наращивать свой арсенал.
Китай занимает третье место в мире по темпам роста ядерных вооружений. С 2020 года количество боеголовок в стране выросло с 350 до 600. В 2024 году Пекин продемонстрировал свои ядерные ракеты на параде, а некоторые оценки прогнозируют, что к 2030 году арсенал Китая может достичь 1000 боеголовок.
Индия занимает шестое место в мире по количеству ядерных боеголовок — 180 единиц, рост за последние пять лет составил 20%. Пакистан также увеличивает свой арсенал, хотя менее активно.
Эксперты обращают внимание: нынешнее расширение ядерных арсеналов исключает 40-летнюю тенденцию к сокращению запасов. Это означает, что мир постепенно выходит из двухполярной стабильности времен холодной войны и движется в более сложную и многополярную ядерную эпоху.
Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Европа впервые со времен Холодной войны серьезно обсуждает создание собственного потенциала ядерного сдерживания.