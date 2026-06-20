Кто сорвал ядерные переговоры США и Ирана: Bloomberg узнал детали

Последствия удара Израиля по Ливану / © Associated Press

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Планируемый на пятницу старт стратегических переговоров между США и Ираном в Швейцарии официально отложен.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, причиной срыва раунда дипломатии стало новое масштабное обострение боевых действий между Израилем и ливанской группировкой Хезболла.

Кто и как сорвал переговоры?

Официальный Тегеран принял решение в последний момент не отправлять свою делегацию в Швейцарию. Иранская сторона настаивала, что предпосылкой диалога должно стать полное прекращение военной операции Израиля в Ливане. Поскольку бои в регионе не утихли, Иран решил «поставить встречу на паузу».

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Однако за кулисами срыва стоит более глубокий конфликт союзников:

Тактика Ирана: по словам экспертов (в частности Билаля Бассиуни из Pangea-Risk), затягиванием времени Тегеран пытается заставить США давить на Тель-Авив. Если Иран согласится на переговоры под аккомпанемент ударов по Ливану, он потеряет свой главный рычаг.

Позиция Израиля (Бэньямин Нетаньяху): Несмотря на новые попытки США объявить режим прекращения огня, ЦАХАЛ продолжает жесткие атаки. Израиль категорически отказывается выводить войска из приграничья, пока «Хезболла» представляет угрозу. Это вызывает ярость в Вашингтоне.

По данным журналистов, Дональд Трамп в телефонных разговорах даже не сторонился нецензурной лексики в адрес премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, обвиняя его в том, что израильские эскалации буквально уничтожают мирный меморандум с Ираном.

Удар по Трампу и цене на нефть

Этот срыв стал болезненным политическим ударом для президента США Дональда Трампа. Ранее он подписал меморандум о взаимопонимании с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Несмотря на критику внутри Штатов, Трамп обещал, что это соглашение откроет заблокированный из-за санкций Ормузский пролив и спасет мир от глобального экономического кризиса.

В субботу Трамп написал в Truth Social, что Иран «совершенно разбит в военном плане», но впоследствии на авиабазе Эндрюс оптимистично добавил, что сторонам еще предстоит договориться: «Иначе мы сделаем вещи, которые их не порадуют, но не думаю, что до этого дойдет».

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США уже подготовили для Ирана финансовый пряник — через Катар планируется разморозить первые $6 млрд из $100-миллиардных активов Тегерана для покупки гуманитарных товаров.

Военная хроника

На фоне дипломатического коллапса ситуация на Ближнем Востоке остается критической:

Только за последнюю пятницу в Ливане в результате израильских ударов по 80 объектам «Хезболлы» погибли по меньшей мере 47 человек. Израиль в свою очередь потерял четырех военных, в том числе командира батальона, после того, как боевики выпустили более 50 снарядов.

Мировые рынки нефти мгновенно отреагировали на неопределенность: цена на нефть марки Brent выросла до $80 за баррель.

Несмотря на то, что американская делегация во главе со спецпосланником Стивом Виткоффом готова вылететь в Швейцарию в любой момент, новая дата начала переговоров остается неизвестной. Большинство атомных экспертов сходятся во мнении: предусмотренных меморандумом 60 дней теперь точно не хватит для заключения полноценного ядерного соглашения.

Напомним, в пятницу, 19 июня, на фоне внезапного обострения ситуации в Ормузском проливе появились сообщения о предупредительных выстрелах и полной блокировке морского транзита со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции через радиосвязь приказал всем судам держаться подальше от этой акватории для их собственной безопасности. Из-за этой неожиданной эскалации и взаимных обстрелов запланированные в Швейцарии мирные переговоры между США и Ираном были отложены. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раньше вообще призвал к тому, чтобы весь Ливан пылал в огне после этих нападений.

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