Кто станет президентом Франции: голосование во втором туре завершено, первые экзит-полы

В воскресенье, 24 апреля, прошел второй тур выборов президента Франции. Участки закрылись в 21:00 по киевскому времени. За кресло главы государства соперничают действующий президент Эммануэль Макрон и лидер пророссийской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Французские СМИ публикуют первые данные по избирательным участкам на выборах президента Франции. Согласно им, победу одерживает действующий глава Франции. По результатам экзит-полов за него проголосовали около 58% избирателей.

Данные французских экзитполей:

IPSOS: Макрон – 58,2%, Ле Пен – 41,8%;

IFOP: Макрон – 58%, Ле Пен – 42%;

Elabe: Макрон – 57,6%, Ле Пен – 42,4%.

Конкурент Макрона Ле Пен, комментируя первые результаты экзит-полов, заявила, что признает поражение на выборах президента Франции.

Официальные итоги выборов Конституционный суд объявит 27 апреля.

Стоит отметить, что в первом туре действующий глава государства Эммануэль Макрон получил 27,85% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Макрон получил поддержку на западе, юго-западе и востоке страны, тогда как север, северо-восток, юг и юго-восток голосовали за Ле Пен.

Как сообщили в Департаменте правовой и административной информации Франции, избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 19:00. В больших городах проголосовать можно было до 20.00.

Напомним, что Ле Пен заявила, что в случае ее победы страна выйдет из военного командования НАТО. Как считает действующий президент Макрон, Марин попытается выйти и из Европейского Союза, хотя она это опровергла.

К слову, во Франции с населением около 67 млн. человек право голоса имеют 48,7 млн. избирателей. Президента Франции граждане выбирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Пост президента нельзя занимать больше двух сроков подряд.

Читайте также: