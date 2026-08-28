Кто станет следующей жертвой РФ после Украины: эксперт назвал страны, которые могут оказаться под ударом

Путин / © ТСН

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После завершения российско-украинской войны Кремль может пойти на новую эскалацию, однако самая большая угроза будет не для стран НАТО, а для Кавказа и Центральной Азии.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил политический эксперт Европейского политического института в Киеве Андреас Умланд.

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«Будет другая ситуация, когда закончится российско-украинская война. Вот тогда возможна новая эскалация. И, может быть, это может быть в балтийских странах», — сказал Умланд.

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В то же время, эксперт считает, что значительно опаснее после завершения войны может стать ситуация для государств Кавказа и Центральной Азии, поскольку они, в отличие от стран Балтии, не находятся под защитой НАТО.

«Даже после российско-украинской войны, когда, по-видимому, Кремль захочет стартовать новую войну, это скорее будут не страны-члены НАТО, в которых такая новая война начнется», — подчеркнул Умланд.

По его словам, опасения относительно начала полномасштабной войны России против НАТО преувеличены. У РФ нет достаточных ресурсов даже для достижения своих целей в войне против Украины, поэтому открытие второго фронта для нее было бы слишком сложным.

В то же время, ресурсов Москвы достаточно для продолжения гибридной войны против государств ЕС и НАТО. Умланд упомянул, в частности, использование дронов, дезинформацию, шпионскую деятельность и другие гибридные операции.

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Политический эксперт также предположил, что угрозы возможной войной России с Западом могут являться способом психологического давления на западные страны, чтобы заставить их снизить поддержку Украины.

«Если вы будете поддерживать Украину, тогда мы уже начнем войну с вами. И это такой психологический трюк», — объяснил Умланд.

По его мнению, разговоры о возможной полномасштабной войне России с НАТО сейчас играют в пользу Москвы и отвлекают внимание от российско-украинской войны.

Напомним, Россия готовится выпускать больше баллистических ракет. Украина уже бьет по производству.

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