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Кто станет следующей жертвой РФ после Украины: эксперт назвал страны, которые могут оказаться под ударом
После войны в Украине следующими мишенями Кремля могут стать страны Кавказа и Центральной Азии, не имеющие защиты НАТО.
После завершения российско-украинской войны Кремль может пойти на новую эскалацию, однако самая большая угроза будет не для стран НАТО, а для Кавказа и Центральной Азии.
Об этом в эфире «Эспрессо» заявил политический эксперт Европейского политического института в Киеве Андреас Умланд.
«Будет другая ситуация, когда закончится российско-украинская война. Вот тогда возможна новая эскалация. И, может быть, это может быть в балтийских странах», — сказал Умланд.
В то же время, эксперт считает, что значительно опаснее после завершения войны может стать ситуация для государств Кавказа и Центральной Азии, поскольку они, в отличие от стран Балтии, не находятся под защитой НАТО.
«Даже после российско-украинской войны, когда, по-видимому, Кремль захочет стартовать новую войну, это скорее будут не страны-члены НАТО, в которых такая новая война начнется», — подчеркнул Умланд.
По его словам, опасения относительно начала полномасштабной войны России против НАТО преувеличены. У РФ нет достаточных ресурсов даже для достижения своих целей в войне против Украины, поэтому открытие второго фронта для нее было бы слишком сложным.
В то же время, ресурсов Москвы достаточно для продолжения гибридной войны против государств ЕС и НАТО. Умланд упомянул, в частности, использование дронов, дезинформацию, шпионскую деятельность и другие гибридные операции.
Политический эксперт также предположил, что угрозы возможной войной России с Западом могут являться способом психологического давления на западные страны, чтобы заставить их снизить поддержку Украины.
«Если вы будете поддерживать Украину, тогда мы уже начнем войну с вами. И это такой психологический трюк», — объяснил Умланд.
По его мнению, разговоры о возможной полномасштабной войне России с НАТО сейчас играют в пользу Москвы и отвлекают внимание от российско-украинской войны.
Напомним, Россия готовится выпускать больше баллистических ракет. Украина уже бьет по производству.