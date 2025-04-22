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Кто станет следующим Папой Римским: стало известно об лидире
Кардинал Пьетро Паролин возглавляет рейтинг вероятных преемников Папы Римского на платформе предсказаний Polymarket.
Развертывается активное обсуждение возможной смены главы Католической церкви после смерти Папы Римского Франциска.
Это заметно на платформе децентрализованных предвидений Polymarket .
Вопрос "Кто будет следующим Папой?" собрало более 2,8 миллионов долларов объема ставок, свидетельствуя о высоком интересе к теме.
По состоянию на сегодня наиболее вероятным кандидатом пользователи считают:
Пьетро Паролин (госсекретарь Ватикана) – 37%;
Луис Антонио Тагле (кардинал из Филиппин) – 26,8%;
Петер Эрдо (архиепископ Будапешта) – 7,6%;
Питер Терксон (кардинал из Ганы) – 6,8%.
График показывает резкий рост интереса к кандидатам за последние сутки, что может свидетельствовать о появлении новых слухов или закулисных сигналов из Ватикана.
Polymarket работает на блокчейне и позволяет пользователям со всего мира делать ставки на события будущего, что делает своеобразный "барометр ожиданий" в глобальной политике, науке и культуре.
Этот рынок предсказания не только финансовый, но и социально-информационный, он отражает настроения активной части общества в режиме реального времени.
Напомним, Папа скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35.