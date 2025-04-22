Кто станет следующим Папой Римским: стало известно об лидире

Ватикан / © Associated Press

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Развертывается активное обсуждение возможной смены главы Католической церкви после смерти Папы Римского Франциска.

Это заметно на платформе децентрализованных предвидений Polymarket .

Вопрос "Кто будет следующим Папой?" собрало более 2,8 миллионов долларов объема ставок, свидетельствуя о высоком интересе к теме.

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© из соцсетей

По состоянию на сегодня наиболее вероятным кандидатом пользователи считают:

Пьетро Паролин (госсекретарь Ватикана) – 37%;

Луис Антонио Тагле (кардинал из Филиппин) – 26,8%;

Петер Эрдо (архиепископ Будапешта) – 7,6%;

Питер Терксон (кардинал из Ганы) – 6,8%.

График показывает резкий рост интереса к кандидатам за последние сутки, что может свидетельствовать о появлении новых слухов или закулисных сигналов из Ватикана.

Polymarket работает на блокчейне и позволяет пользователям со всего мира делать ставки на события будущего, что делает своеобразный "барометр ожиданий" в глобальной политике, науке и культуре.

Этот рынок предсказания не только финансовый, но и социально-информационный, он отражает настроения активной части общества в режиме реального времени.

Напомним, Папа скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35.