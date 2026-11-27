Памятник в Варшаве с надписью "Slava UPA" / © из соцсетей

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В Польше задержаны шесть человек, подозреваемые в нанесении надписей «Слава УПА» на памятниках в Варшаве и мошенничестве. По данным следствия, они могли решать задачи российских спецслужб в составе организованной группы.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

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Надписи «Слава УПА» на памятниках в Польше: что известно об инциденте

Полиция установила, что надписи на трех памятниках могут быть связаны между собой. На это указывали одинаковый цвет краски и характерное содержание граффити.

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Следователи вышли на двоих мужчин, которых также подозревают в мошенничестве по схеме выдачи себя за другое лицо. По данным полиции, в ночь на 14 ноября они нанесли надписи на три памятника в Варшаве. За проделанную работу им якобы должны были заплатить в общей сложности 1000 злотых.

«Заказы и инструкции по граффити должны были передаваться через мессенджер», — отметили польские правоохранители.

Следствие также выяснило, что заказчики искали исполнителей для нанесения подобных надписей на памятниках во Вроцлаве, связанных с Волынской трагедией. За такую работу предлагали 1000 долларов.

Дело о граффити в Польше: кого задержали и какие подозрения выдвинули

По данным RMF24, по делу о повреждении памятников в Варшаве задержан 32-летний поляк и 16-летний украинец. Поляку выдвинули обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой против Польши, осквернении памятника и мошенничестве. Суд заключил его под стражу на три месяца.

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Несовершеннолетнего украинца подозревают в повреждении памятников и мошенничестве. Суд по делам семьи направил его в центр временного содержания на три месяца.

Еще один 30-летний украинец был задержан вблизи границы с Германией. Его также заключили под стражу на три месяца, но подозревают лишь в отдельных эпизодах мошенничества.

Как польская полиция вышла на вероятных заказчиков и связь с РФ

В ходе расследования правоохранители установили, что граффити могли наносить по заказу, а деньги исполнителям переводили через посредников. Один из телефонных номеров предполагаемого заказчика принадлежал 24-летнему гражданину Украины.

Полицейские отправились по его адресу в Новом Санче. Там они нашли мужчину и его 19-летнего брата. Во время обыска изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в разных валютах и банковские карты. Оба мужчины были задержаны и доставлены в Варшаву.

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В тот же вечер стражи порядка провели обыск во Вроцлаве, где проживал 31-летний украинец, которого также проверяют на причастность к делу. В его доме нашли электронное оборудование, банковские карты и наркотики.

«Подозреваемые могли действовать в составе организованной группы и выполнять задачи российских спецслужб», — говорится в материалах дела.

24-летнему и 31-летнему мужчине объявили подозрения в участии в организованной преступной группе, работе на иностранную разведку и осквернении памятника. Прокуратура просила заключить их под стражу на три месяца, однако суд не применил к ним меры пресечения. Впоследствии мужчины были депортированы из Польши.

Их 19-летнему сообщнику предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке. В настоящее время он находится под наблюдением полиции. Ему запретили выезжать за пределы страны и контактировать с другими фигурантами дела.

Напомним, ранее в Польше задержали 17-летнего украинца, подозреваемого в нанесении надписей «Слава УПА» на памятники в польском Тригороде. По версии следствия парень мог выполнять задания, полученные через Telegram. Ему вроде бы поручили нанести граффити и разместить QR-коды на монументах, за что обещали заплатить 500 долларов.

Польские правоохранители проверяли, мог ли несовершеннолетний действовать не самостоятельно, а по указаниям других лиц. В украинском посольстве предполагали, что за такими провокациями может стоять Россия, пытающаяся ухудшить отношения между Украиной и Польшей.

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