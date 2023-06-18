Кто стоит за главарем ЧВК "Вагнер" Пригожиным и при чем здесь Путин: политолог объяснил

Хозяин Кремля убежден, что контролирует ситуацию с Пригожиным, но он ошибается.

Владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина используют во внутренней борьбе элит, окружающих президента РФ Владимира Путина. Хозяин Кремля надеется, что он все еще контролирует главаря "вагнеровцев", но он может выйти из-под контроля.

Такое мнение в интервью телеканалу FREEДОМ высказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, ходят слухи, что за Пригожиным стоит российский олигарх, президент государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Появление главаря "вагнеровцев" в публичной политике политолог объясняет тем, что у Пригожина иссяк ресурс наемников, уничтоженных в войне в Украине, для того, чтобы оставаться влиятельным лицом в РФ. Теперь, по мнению Игоря Рейтеровича, его используют для сведения счетов внутри окружающих Путина элит в их борьбе за место под солнцем.

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“Пригожин инструмент с некоторыми определенными полномочиями, которые он может использовать. Но захочет ли он стать потом независимым или уже хочет — это пока открытый вопрос”, — уточнил он.

По словам Рейтеровича, Пригожин может создать новую группу влияния с опорой на какие-то маргинальные слои населения в России, но ему могут помешать. "Новичок" и другие методы воздействия на таких людей еще никто не отменил", — намекнул он.

Политолог отметил, что президент РФ считает, что контролирует ситуацию с Пригожиным, поскольку он сам вывел его для усиления конкуренции в своем окружении, подстегивания силовиков и решения конкретных практических задач.

“Он [Путин] считает сегодня, что может сделать щелчок пальцами и Пригожин начнет делать то, что он ему скажет. Вернется в Африку, исчезнет или что-нибудь другое. Но здесь есть такой момент, старинная средневековая история, еврейская легенда о Големе. Голема создаешь, но он может выйти из-под контроля. И в России такой сценарий возможен”, — подытожил Рейтерович.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время все больше прибегает к критике российского Минобороны. Вместо этого хозяин Кремля Путин никак не реагирует на это.

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