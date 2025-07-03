Пентагон никого не предупредил об остановке помощи Украине / © Getty Images

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Решение Пентагона о приостановлении поставок некоторых видов оружия Украине «застало врасплох» даже людей, обычно хорошо осведомленных о таких вопросах, в частности членов Конгресса и ключевых европейских союзников.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова шести информированных источников.

Издание отмечает, что высокопоставленный чиновник Минобороны Элбридж Колби оказал чрезмерное влияние на принятие этого решения — именно он вместе с узким кругом советников инициировал остановку.

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Члены обеих партий в Конгрессе были ошеломлены. Некоторые заявили, что законодателей даже не предупредили, хотя это было бы обязательным перед замораживанием уже одобренных поставок. значительное сокращение Совета национальной безопасности фактически парализовало этот некогда влиятельный орган.

«Я думаю, что это решение принял исключительно директор по политике Минобороны — Колби. У нас фактически нет советника по нацбезопасности. Я даже не уверен, что госсекретарь Марк Рубио был в курсе. В Белом доме — внутренние разногласия», — сказал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

О том, что Минобороны не согласовало решение с Госдепом, говорит еще один американский чиновник. Еще два источника подтвердили, что руководство Пентагона не посоветовалось ни с Госдепом, ни с посольством США в Киеве, ни с группой спецпредставителя Кита Келлога перед тем, как отменить отправку находившихся в Польше критически важных вооружений. Некоторые из Совместного штаба Вооруженных сил США тоже выступали против приостановки.

«Для меня это было очень неожиданно, потому что эта администрация вообще с нами не общается», — сказал конгрессмен-демократ Адам Смит.

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Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, член Комитета по разведке, направил Трампу запрос на срочный брифинг от Белого дома и Минобороны по паузе в военной помощи.

В то же время в Белом доме и Госдепе отвергли утверждение, что эта пауза стала неожиданностью.

Что предшествовало

Вашингтон приостановил поставки оружия для Сил обороны, и это усугубляет беспокойство Киева, ведь вражеские атаки только растут. Среди прочего защитники не получают и ракеты ПВО, что непосредственно повлияет на способность отражаться от обстрелов.

В Пентагоне, однако, заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине, а Трампу предложат варианты продления военной помощи, которые отвечают его целям закончить войну.

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«Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты военной помощи Украине, соответствующие его цели положить конец этой трагической войне», — заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Он объяснил, что военное ведомство осуществляет анализ возможностей, чтобы убедиться, что военная помощь США отвечает приоритетам администрации Трампа.

WSJ считает, что отказ США снабжать Украину важнейшими ракетами-перехватчиками Patriot является «сокрушительным ударом» по попыткам украинцев защититься от все более смертоносных и сильных атак России.

Она состоялась в крайне неудачное для Украины время. Еще до принятия этого решения Киев едва противостоял российским технологиям, тактике и численности войск, отмечает издание.

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Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, способные уклоняться от радаров Patriot и запускает рекордное количество беспилотников. Приостановка поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину еще больше, указывает WSJ.