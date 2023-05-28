Кто такие бойцы легиона "Свобода России": участники операции на Белгородщине рассказали о себе

В понедельник, 22 мая, на рассвете мобильные группы на военной технике совершили рейд РДК Белгородщиной: перешли через российскую границу – КПП "Гайворон" в селе Козинка к северу от Сумской области. Здесь они разбили вражеский пограничный пункт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Колонна военной техники стремительно идет вглубь Белгородской области. В близлежащих селах и городах — бои и паника. Убегают местные. Кричит сирена в самом Бедгороде", — говорится в сюжете.

Похоже среди россиян наконец-то появилась вооруженная оппозиция. Освобождать дом от путинской банды пришли этнические россияне – бойцы легиона "Свобода России" и русского добровольческого корпуса.

"Кто эти бойцы? Где взяли оружие? И какие у них отношения с Вооруженными силами Украины – расскажу, ведь перед операцией имела эксклюзивные интервью с РДК. Ребята стали известны после вылазок на Брянщину в апреле", – рассказывает репортер ТСН.

Возглавляет корпус Денис Капустин, в прежней жизни футбольный ультрас

"Я москвич во втором поколении. Мы не украинцы, не все, не кадровые военные, нас никто не будет обменивать... нас будут пытать, убьют и казнят", — говорит россиянин.

На видео с рейда – Кирилл Канахин, бывший российский актер и преподаватель йоги. Играл, в частности, в сериале "Глухарь". Бородач рядом – Алексей Левочкин. Еще в 2018 году суд Москвы его заочно арестовал за пробуждение ненависти и вражды. На трофейном БТРе в понедельник по Белгородщине мчался Илья Богданов, бывший ФСбивец, знающий все о нынешнем режиме.

Еще один участник рейда — боец Павел из Казани с позывным "Могила".

"За 24 часа мобильные группы антипутинской армии практически создали плацдарм для Белгородской народной республики. Вслушайтесь: российские Глотов, Гора Подол и Грайворон, уволенные россиянами! Мировые Информагенства не верили своим же сообщениям. Еще меньше понимали, что говорить пропаганды" рассказывают корреспонденты ТСН.

Возле Гайворона, который в 7 км от границы с Украиной россияне держали одно из крупнейших ядерных хранилищ "Белгород -22".

"За перемещением ядерки, ее состоянием пристально следила не только кремлевская разведка. А еще рейд на Белгородщину развенчал миф о второй армии мира, теперь уже у нее дома", — говорится в сюжете.

Дырявую российскую границу увидели все! А на него в этом году потратили миллиарды рублей.

"Не знаю, как с целями но результаты оказались богаты. Потому что удалось проверить реакцию и скорость принятия решений росармии, поломать нарративы Кремля, заставить врага опрокидывать подразделения, оценить защиту стратегических хранилищ и увидеть выдержку наших международных союзников. Но главное взорвать доверие к всемогущему Путину ", — говорится в сюжете.

Россияне наконец-то объявили режим "контртеррористической операции". А потом заявили, что якобы убили 70 военных. И даже показали видео с трупами, разбитой техникой

В то же время российские добровольцы показывают на камеру реальный трофей из Брянщины.

В Офисе президента Украины заявили, что к событиям в Белгородской области Украина не имеет отношения. В военные разведке сказали, что на территории Белгородской области граждане России проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. А на вопрос, где взяли оружие, отвечают словами Путина: "Форму и технику можно купить в любом военторге".

Ранее в РДК рассказали, как они с ветерком проехали границу России. Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

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