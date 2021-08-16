Кто такие талибы: что известно о террористической группировке, захватившей Афганистан

Талибы правили Афганистаном в 1996-2001 годах, однако так и остались непризнанной групировкой большинством стран мира.

В воскресенье, 15 августа, власть в Афганистане захватили боевики радикальной исламистской группировки "Талибан". Почти два десятилетия они вели партизанскую войну, однако после вывода американских войск начали новое наступление, взяли под свой контроль большую часть городов, включая столицу Кабул, и объявили об окончании войны.

ТСН.ua рассказывает, кто такие талибы, почему в течение 20 лет пытались во второй раз захватить Афганистан, а удалось им это только сейчас.

Кто такие талибы

"Талибан" — радикальное исламистское движение, которое зародилось в Афганистане в начале 1990-х годов после вывода советских войск из страны. Его основали пуштуны — иранский народ, значительная часть которого населяет юг Афганистана. "Талибы" в переводе с пушту означает "студенты медресе, ученики". Сначала это были преимущественно афганские беженцы, которые бежали из-за Афганской войны (1979-1989) и учились в пакистанских духовных заведениях (семинариях). Они проповедовали твердую форму суннитского ислама и начали распространять свое влияние в стране, требуя навязать собственное строгое толкование исламского права и устранить любое иностранный влияние.

В августе 1996 года талибы захватили Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан. В стране ввели строгие правила: в частности запретили телевидение, музыку неисламские праздники. Для девушек и женщин ввели запрет на обучение. Также им запрещалось путешествовать в одиночку, работать вне дома. Однако, по данным Брукингского института , их могли привлекать к выращиванию и уборке опийного мака — одного из источников доходов для "Талибана". В то же время группировка так и не получила мировое признание. Более того, организация признана многими странами и Советом Безопасности ООН террористической. Легитимность "Талибана" в то время признавали только Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Боевики "Талибана" стоят на страже в городе Газни, к юго-западу от Кабула / Associated Press

9/11

Боевики хранили власть в Афганистане до 2001 года. Все изменилось после 11 сентября. США и союзники ввели войска в Афганистан путем военной интервенции, как реакции на террористический акт 11 сентября в Нью-Йорке со стороны "Аль-Каиды". Атаку организовал лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, который действовал изнутри контролируемого талибами Афганистана.

Американцы поставили цель разгромить в Афганистане группировку "Аль-Каиды" и сбросить правительство талибов, активно сотрудничал с террористическими группировками. В течение 20 лет войска США дислоцировались в "горячей точке" для поддержки афганских правительственных вооруженных сил и противостояния терроризму. Однако ни затяжные года военных операций, ни официальные переговоры с "Талибаном", которые начал еще Дональд Трамп, не заставили талибов прекратить свою деятельность.

Возвращение старых порядков: что теперь обещают талибы

29 февраля 2020 года США подписали с "Талибаном" мирное соглашение, которое должно была положить конец затяжной войне в Афганистане. Оно предусматривало вывод всех американских войск из Афганистана до мая 2021 года в обмен на обязательство талибов разорвать связи с "Аль-Каидой" и другими международными группировками боевиков. Однако воплощение талибами соглашения на практике осложнялось.

1 мая 2021 года США начали выводить военный контингент из Афганистана. Джо Байден был убежден, что вывод американских войск из Афганистана не приведет к краху афганского правительства. В июле, отвечая на вопрос журналистов, он уверял, что армия Афганистана значительно превосходит "Талибан" и "оснащена не хуже любой другой армии в мире".

Associated Press

Однако вывод войск США на практике окончательно развязал руки талибам. Хотя афганские силы безопасности были хорошо финансируемыми и оснащенными, деморализованная уходом американцев, армия Афганистана оказывала слабое сопротивление боевикам и сдавала город за городом, иногда даже без боя.

15 августа пала столица Афганистана Кабул — последний город, который оставался под контролем правительственных сил. По словам чиновников, обошлось без боевых действий. Боевики "Талибана" якобы приказали бойцам воздержаться от насилия и не делать беспорядка, а афганские власти договорились о мирной передаче власти временному правительству, чтобы избежать кровопролития. Впрочем, по обновленным данным, талибы настаивают на том, что не будут создавать переходное правительство и намерены добиваться, чтобы им передали официальную власть в стране.

В ближайшее время талибы намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан и уверяют, что обеспечат безопасность граждан и дипломатических миссий. Однако по последним событиям, понятно, что ситуация далеко не такая обнадеживающая: люди в панике бегут из районов, где власть захватили исламисты, и пытаются вылететь из страны.

Захват Афганистана: как талибы заставили людей бежать из страны

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