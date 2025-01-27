"Кто-то чего-то не понял": передаст ли Израиль Украине захваченное в Ливане российское оружие

Посол Израиля Михаэль Бродский разочаровал ответом.
Информация о возможной передаче Украине захваченного в Ливане российского оружия не соответствует действительности.
Об этом шла речь в интервью посла Израиля Михаэля Бродского "Радио Свобода".
Он назвал сложившуюся ситуацию "испорченным телефоном".
"Я наверняка вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля, есть здесь какой-то испорченный телефон. Кто-то чего-то, наверное, не понял", – сказал посол.
Он напомнил о том, что бывшая депутат Шаррен Хаскель, а теперь заместитель министра иностранных дел, ранее выступила с частной законодательной инициативой, по которой Израиль бы передал захваченное оружие российского производства Украине.
"Эта инициатива не продвинулась в Кнессете", – отметил посол.
Он отметил, что в должности заместителя главы МИД Шаррен Хаскель не может в качестве члена правительства представлять частные законодательные инициативы. Поэтому на этом, по словам посла, можно поставить точку.
"То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. Никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало", – подчеркнул Михаэль Бродский.
Напомним, ранее стало известно, что израильская армия обнаружила современное русское оружие на базах террористической группировки "Хезболла".
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