"Кто-то чего-то не понял": передаст ли Израиль Украине захваченное в Ливане российское оружие

Информация о возможной передаче Украине захваченного в Ливане российского оружия не соответствует действительности.

Об этом шла речь в интервью посла Израиля Михаэля Бродского "Радио Свобода".

Он назвал сложившуюся ситуацию "испорченным телефоном".

"Я наверняка вас немного разочарую, но речь не идет об инициативе Израиля, есть здесь какой-то испорченный телефон. Кто-то чего-то, наверное, не понял", – сказал посол.

Он напомнил о том, что бывшая депутат Шаррен Хаскель, а теперь заместитель министра иностранных дел, ранее выступила с частной законодательной инициативой, по которой Израиль бы передал захваченное оружие российского производства Украине.

"Эта инициатива не продвинулась в Кнессете", – отметил посол.

Он отметил, что в должности заместителя главы МИД Шаррен Хаскель не может в качестве члена правительства представлять частные законодательные инициативы. Поэтому на этом, по словам посла, можно поставить точку.

"То, что касается передачи оружия, целиком и полностью находится в ведении армии и Министерства обороны. Никакого такого решения Министерство обороны Израиля не принимало", – подчеркнул Михаэль Бродский.

Напомним, ранее стало известно, что израильская армия обнаружила современное русское оружие на базах террористической группировки "Хезболла".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.