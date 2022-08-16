Кто-то убегает от режима: Шольц объяснил, почему не стоит закрывать границы для россиян

Во время встречи с лидерами скандинавских стран Шольц заявил, что "пока есть место для дебатов" по поводу такого запрета для граждан агрессора России.

Немецкого политика цитирует издание Reuters.

"Мы понимаем, что есть много людей, которые бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом", — подчеркнул канцлер.

По словам Шольца, решения, принимаемые Европейским Союзом, не должны усложнять выезд из России тем гражданам, кто убегает от диктатуры Кремля.

К слову, премьер-министр Финляндии Санна Марин, призвали запретить российским гражданам, в том числе и туристам, въезд в Евросоюз.

Напомним, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. В частности, он будет открыт для находящихся в Эстонии работников дипломатического представительства или консульского учреждения и членов их семей.

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