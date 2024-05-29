Война из Украины спровоцировала резкий рост стоимости похоронных товаров и услуг в России.

Об этом сообщает издание The Moscow Times, опираясь на информацию Росстата.

В феврале 2024 года за изготовление гроба граждане России платили в среднем 7,4 тысяч рублей. По сравнению с тем же месяцем 2022 года цена подскочила на 66% – тогда гроб можно было приобрести примерно за 4,5 тысячи рублей.

В то же время дорожает копание могил. В прошлом году рост цен на эту услугу достиг 11,25% и стал максимальным за все время доступной статистики (с 2016 года). В феврале этого года такие работы стоили в среднем 10,2 тысяч рублей, тогда как в том же месяце 2022-го за них нужно было отдать около 7,9 тысяч рублей. В общей сложности за два года войны копание могил стало дороже на 23%.

Также возросла стоимость кремации. Если в феврале 2022 года за нее нужно было заплатить в среднем 21 тысячу рублей, то теперь уже 32 тыс. рублей (+52%). Эксперт по ритуальному рынку отметил, что спрос на эту услугу продолжает расти, поскольку она обходится дешевле, чем захоронение, включающее оплату гроба, креста, венков, услуг по подготовке и благоустройству могилы.

Средняя стоимость похорон по итогам 2023 года составила 54,9 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в 2022-м – тогда церемония похорон обходилась в 47,3 тысячи рублей. В отдельных регионах скачок цен был особенно резким.

Общая выручка ритуальных компаний в 2023 году была на 7,2% больше, чем в 2022 году. За последние пять лет оборот похоронного бизнеса вырос на 51%.

По данным разведки США, к концу 2023 года российская армия потеряла убитыми в Украине около 120 тысяч солдат. Это около 6% от совокупной годовой смертности, оцениваемой Росстатом в 1,9 млн человек (по данным за 2022 год).

Напомним, на оккупированных территориях украинцев мобилизуют и бросают на войну против собственного государства. Таким образом, в Кремле улучшают демографическую ситуацию в стране-агрессоре.

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