"Кто вакцинируется, тот выиграет": в Австрии среди привитых разыгрывают семейный домик и электромобиль

"Кто вакцинируется, тот выиграет": в Австрии среди привитых разыгрывают семейный домик и электромобиль

Для участия в лотерее следует зарегистрироваться на специальном сайте, предоставив свои контакты данные.

Австрийский общественный телерадиовещатель ORF организовал лотерею для повышения уровня вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участие в акции "Кто вакцинируется, тот выиграет" смогут принять все проживающие в стране лица в возрасте от 18 лет, которые привились против COVID-19 в период с 1 октября по 20 декабря. При этом неважно это будет первая, вторая или третья дозы вакцины.

Среди главных призов – семейный домик, а также электромобиль. В общей сложности будут разыгрываться около 1 тыс. подарков, предоставленных австрийским бизнесом.

Для участия в лотерее следует зарегистрироваться на специальном сайте, предоставив свои контакты данные. Сертификат вакцинации предоставлять не нужно – он будет нужен и будет проверяться только в случае выигрыша.

Объявление победителей состоится в прямом эфире передачи "Свет во тьму", которая традиционно проходит на ORF в Святой вечер, 24 декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Украине президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным гражданам 1000 гривен, которые можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

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