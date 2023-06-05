Кто виноват в войне в Украине: в двух европейских государствах катастрофически упал показатель веры в вину РФ

Согласно опросу граждан в восьми государствах Центральной и Восточной Европы, в Словакии только 40% верят в нападение РФ на Украину. Показатель в Болгарии выше, но не такой, как был в 2022 году. Там 46% болгар верят в то, что войну развязала именно Россия.

Об этом свидетельствуют данные опроса словацкой аналитической организации GLOBSEC.

Социологическое исследование было проведено в 8 государствах Центральной и Восточной Европы. Данные сравнили с результатами прошлогоднего аналогичного опроса. Оно охватывало Польшу, Литву, Латвию, Чехию, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию.

За год в большинстве исследуемых государств выросла или осталась почти неизменной доля соглашающихся, что прежде всего Россия ответственна за полномасштабную войну в Украине.

Только одно государство в 2022 году поддерживало обратное мнение. В Венгрии 48% граждан верили в инициацию РФ. В 2023 году венгерское общество заметно изменило свое мнение, в безосновательное нападение РФ верят 54% венгров.

Впрочем, катастрофическими оказались показатели двух других государств – Словакии и Болгарии.

В Болгарии вера в вину России за нападение на Украину упала с 50% до 46%, в Словакии динамика еще пессимистичнее. Там показатель упал с 51% до 40% и стал самым маленьким среди исследуемых государств.

Напомним, президент Словакии опасается пророссийского реванша в стране. Ведь кандидат в премьеры Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией. Он обвинил западных союзников в "поддержке убийств" в Украине.

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