Кто возглавит США после Трампа: NYT раскрыло детали того, как президент выбирает себе преемника

Президент США Дональд Трамп все чаще задумывается о том, кто возглавит его политическое движение в будущем, и устраивает закрытые «опросы» среди соратников, выбирая себе потенциального преемника на президентские выборы 2028 года.

Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times, ссылаясь на интервью с более чем десятком инсайдеров из ближайшего окружения американского лидера.

Как стало известно журналистам, в частных разговорах с помощниками и союзниками Трамп регулярно поднимает вопрос о своем вице-президенте: «Есть ли у Джей Ди Вэнса то, что нужно, чтобы дойти до конца?». В то же время глава государства часто отвечает, что «не очень уверен» в этом.

Несмотря на то, что Трамп привлекает 41-летнего Вэнса к принятию ключевых решений и доверяет ему вести медийную войну против критиков, за кулисами он держит вице-президента в напряжении. По данным NYT, Трамп регулярно проводит среди гостей на закрытых ужинах миниопросы, спрашивая: «Кому нравится Джей Ди Вэнс, а кому — Марко Рубио?». Текущий государственный секретарь США Марк Рубио проводит с Трампом много времени и серьезно импонирует президенту, что делает его главным конкурентом Венса в кулуарной борьбе за статус преемника.

Среди главных претензий Трампа к Вэнсу — то, что тот никогда не выигрывал тяжелую избирательную гонку самостоятельно (без публичной поддержки лидера республиканцев), а также его чрезмерная вовлеченность в споры в социальных сетях. Кроме того, Трамп, придирчиво относящийся к имиджу, часто критикует стиль вице-президента — от его обуви до поведения на публичных мероприятиях, вспоминая случай, когда Венс едва не уронил спортивный трофей на лужайке Белого дома.

Дополнительную трещину в отношениях закладывает и внешняя политика. Несмотря на декларируемую лояльность, Вэнсу приходится балансировать между первоначальным антивоенным скепсисом своей базы и поддержкой военных решений Трампа, в частности, конфликта с Ираном. На этом фоне соратники Трампа, среди которых Марджори Тейлор Грин, предупреждают, что Венсу будет сложно сохранить доверие избирателей в 2028 году.

В то же время официальные представители Белого дома называют эти данные выдумкой. Директор по коммуникациям Стивен Ченг заявил, что Джей Ди Вэнс отлично выполняет свою работу, а между лидерами существует «глубокое доверие и крепкие отношения». Однако, как отмечают аналитики, вопрос передачи власти следующему поколению республиканцев остается для 80-летнего Трампа полностью открытым.

