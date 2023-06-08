Кто взорвал Каховскую ГЭС: Лукашенко высказал свою несуразную версию

Лукашенко подтвердил, что Беларусь "на одной стороне с Россией".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, чтобы якобы "скрыть" большие потери во время "масштабного контрнаступления".

Такие болезненные мнения Лукашенко высказал на заседании секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на вора и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне нужно было скрыть три дня "контрнаступления", где почти две сотни бронемашин были уничтожены и более двух тысячи человек погибли", — заявил он.

Но откуда фейковый президент знает, началось ли контрнаступление ВСУ, как оно происходит и есть ли потери со стороны Украины – он не объяснил.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь "на одной стороне с Россией".

"Должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне: нас записали в соагрессоры. Должен сказать, что "спивагрессоры" с третьего дня конфликта — а может, и с первого — предложили мирный процесс", — сказал Лукашенко.

Напомним, что 8 июня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область, где провел с местными властями координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС. В Херсоне президент также посетил переправу, на которой производится эвакуация населения с подтопленных территорий.

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