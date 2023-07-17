Кто заменит Бена Уоллеса на посту главы Минобороны Британии: Politico перечислила кандидатов

На главный пост Минобороны Британии претендуют несколько человек.

Министр обороны Бен Уоллес, заявивший о намерении покинуть свой пост, пока не назвал своего преемника, однако уже есть список возможных кандидатов на его место.

Об этом пишет Politico.

Поэтому в СМИ появился список лиц, которые могли бы заменить Уоллеса.

В список добавили Джона Глена, являющегося заместителем канцлера Джереми Ханта в казначействе. У него нет военного опыта, однако есть богатый опыт политической деятельности под руководством Терезы Мэй, а затем Бориса Джонсона. Под руководством премьер-министра Великобритании Риши Сунака Глен занял свою высшую должность.

Джеймс Хиппи, второй по значимости политик в Министерстве обороны, - также возможный кандидат на должность Уоллеса. Есть предположение, что именно его изберет Уоллес как своего преемника.

Хиппи работает в департаменте с 2019 года. Он был министром закупок, а в 2020 году его повысили.

Хиппи имеет военный опыт.

Лидер палаты общин Пенни Мордаунт также находится в списке СМИ кандидатов на должность главы Минобороны Британии.

Ранее она уже занимала должность министра обороны. В мае 2019 года Мордаунт была назначена, а Борис Джонсон ее уволил.

Она представляет Северный Портсмут, место с сильным морским присутствием, и служила в Королевском военно-морском резерве.

"Однако Сунак уже выступал против ее повышения и вряд ли захочет еще больше усиливать потенциальную соперницу", – говорится в источнике.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли также может претендовать на должность главы Минобороны.

Клеверли поддерживает помощь Украине. Ему также приписывают помощь в улучшении отношений между Великобританией и ЕС.

Заместитель главы МВД Британии Том Тугендхат также может возглавить Минобороны страны вместо нынешнего главы ведомства Бена Уоллеса.

Известно, что Тугендхат имеет жесткую позицию по отношению к Китаю. Он имеет военный опыт: служил в Ираке и Афганистане.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине 12 июля. С ним поспорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Глава министерства заявил, что Украине следует быть благодарнее за оказанную ей помощь.

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