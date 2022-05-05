Кто заменит Путина в случае его временной недееспособности: назван самый вероятный вариант

Если президенту РФ придется лечь на операцию, выполнять функции главы государства будет тот, на кого он укажет пальцем.
Согласно конституции РФ в случае временной недееспособности президента его функции должен выполнять глава правительства. Однако в современной России все будет зависеть от личного выбора Путина.
Такое мнение в телеэфире высказал российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин.
В СМИ распространяют информацию о том, что в случае когда президенту РФ Владимиру Путину придется делать оперативное вмешательство в больнице, его обязанности временно будет выполнять секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Однако Марк Фейгин считает такой вариант маловероятным.
“Патрушев коварен, не дорого возьмет за отключение кислорода. Не думаю, что Путин доверится такому человеку, честно говоря. Подержать скипетр он позволит более слабому, потому что кагэбисту Патрушеву – что дом взорвать, что человека убить, что высморкаться", – отметил он.
По его мнению, управлять страной в таком случае может другая фигура, более близкая к Путину в личном смысле.
"В советской и постсоветской практике мы такое уже видели: когда обязанности главы государства выполняет не тот, кто должен это делать по закону, а тот, на кого показали пальцем", — напомнил правозащитник.
В этом контексте Фейгин назвал фигуру олигарха и близкого приятеля Путина Юрия Ковальчука как наиболее вероятную.
"Если Путин будет уверен, что вернется, решение будет номинальным", – отметил российский юрист.
Напомним, российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин считает, что состояние здоровья президента РФ ухудшается, но радоваться этому преждевременно.
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