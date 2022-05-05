Кто заменит Путина в случае его временной недееспособности: назван самый вероятный вариант

Кто заменит Путина в случае его временной недееспособности: назван самый вероятный вариант

Если президенту РФ придется лечь на операцию, выполнять функции главы государства будет тот, на кого он укажет пальцем.

Согласно конституции РФ в случае временной недееспособности президента его функции должен выполнять глава правительства. Однако в современной России все будет зависеть от личного выбора Путина.

Такое мнение в телеэфире высказал российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин.

В СМИ распространяют информацию о том, что в случае когда президенту РФ Владимиру Путину придется делать оперативное вмешательство в больнице, его обязанности временно будет выполнять секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Однако Марк Фейгин считает такой вариант маловероятным.

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“Патрушев коварен, не дорого возьмет за отключение кислорода. Не думаю, что Путин доверится такому человеку, честно говоря. Подержать скипетр он позволит более слабому, потому что кагэбисту Патрушеву – что дом взорвать, что человека убить, что высморкаться", – отметил он.

По его мнению, управлять страной в таком случае может другая фигура, более близкая к Путину в личном смысле.

"В советской и постсоветской практике мы такое уже видели: когда обязанности главы государства выполняет не тот, кто должен это делать по закону, а тот, на кого показали пальцем", — напомнил правозащитник.

В этом контексте Фейгин назвал фигуру олигарха и близкого приятеля Путина Юрия Ковальчука как наиболее вероятную.

"Если Путин будет уверен, что вернется, решение будет номинальным", – отметил российский юрист.

Напомним, российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин считает, что состояние здоровья президента РФ ухудшается, но радоваться этому преждевременно.

"Второго Путина не будет, потому что его некем заменить" - Марк Фейгин

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