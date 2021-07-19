Кто заменит Столтенберга: в СМИ назвали имена кандидатов на пост генсека НАТО

Кто заменит Столтенберга: в СМИ назвали имена кандидатов на пост генсека НАТО

Назначение генсека НАТО из Восточной Европы станет важным сигналом для Москвы.

На пост генсека НАТО претендуют экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает Politico.

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Как известно, действующий генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг покинет свою должность в сентябре 2022 года. Ожидается, что преемника Столтенберга представят на саммите лидеров НАТО в Мадриде весной или начале лета следующего года.

В издании отмечают, что назначение генсека НАТО из Восточной Европы станет важным сигналом для Москвы.

Колинла Грабар-Китарович была первой женщиной-президентом Хорватии с 2015 по 2020 год. Она уже работала в штаб-квартире НАТО помощником генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011 по 2014 год. Также Грабар-Китарович возглавляла МИД Хорватии. Именно ее Politico называет фаворитом из трех представленных кандидатов.

Эксперты считают, что назначение Дали Грибаускайте может быть воспринято Россией негативно, в то время как президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения с Кремлем.

Напомним, что посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что сейчас нет консенсуса среди членов о предоставлении ПДЧ Украине.

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